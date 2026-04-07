Las lluvias y el viento ponen a La Plata en alerta

la postal del arranque de la semana: lluvia y paraguas / r. acosta

La Ciudad quedó b ajo alerta amarillo desde ayer a la tarde y se extiende hasta la jornada de hoy, ya que pronostican lluvias para casi todo el martes, con la probabilidad de que haya intensas precipitaciones en corto tiempo, lo que podría generar complicaciones en distintas zonas de la Ciudad.

Desde la Municipalidad se informó que se subió a amarillo el nivel de atención de riesgo por lluvias hasta las primeras horas de la madrugada hoy,

Sin embargo, según las previsiones, se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas podrían ser fuertes, durante gran parte del martes.

En esa línea, recomendaron mantenerse en un lugar seguro, con respecto al tránsito se sugiere circular despacio y con luces bajas, como así también en las viviendas asegurar objetos que puedan volarse, no sacar la basura y alejarse de postes de luz y árboles.

Anoche la lluvia fue persistente pero no alcanzó gran intensidad y tampoco llegó a provocar el anegamiento de calles tanto en el casco urbano como en la periferia.

MADUREZ

Los especialistas coinciden en que hoy será el día en que el fenómeno alcance su madurez. Bajo una alerta oficial por lluvias, la región enfrentará tormentas de variada intensidad con temperaturas que rondarán los 17°C de mínima y 20°C de máxima.

Según especialistas, la inestabilidad será constante durante la jornada de hoy, con chaparrones y una intensificación del viento hacia la tarde-noche. Como se dijo, el mayor riesgo radica en los milímetros acumulados significativos de agua en períodos cortos, lo que, según distintas proyecciones podría generar anegamientos en algunas zonas.

Las ráfagas alcanzarían picos de 60 km/h antes de comenzar a ceder durante la madrugada del miércoles”, se señaló.

Se espera que el sistema de ciclogénesis -baja presión- comience a desplazarse hacia el océano recién a mitad de semana.

En ese contexto, con el arranque de la semana pasado por agua, se resaltó que desde mañana comenzaría a mejorar el clima, ya sin anuncios de lluvias en la Región, según los partes meteorológicos extendidos.