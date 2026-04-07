Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito

Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito
7 de Abril de 2026 | 16:50

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata informó cortes de calle que se realizarán en la zona céntrica de la ciudad con motivo de la tercera etapa del rodaje de la miniserie para Netflix, "El futuro es nuestro", durante esta semana.

Según se informó, las escenas tendrán lugar en el interior del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha de 7 entre 49 y 50 y las modificaciones en la circulación vehicular buscan evitar inconvenientes en el tránsito de la zona.

Con ese fin, el miércoles 8 de abril de 9:00 a 11:30 permanecerá cerrada a la circulación calle 6 entre 49 y 50; el jueves 9 de 22:00 a 02:00, 50 entre 6 y 7; y el viernes 10 de 01:00 a 04:00, 6 entre 49 y 50.

Cabe recordar que El Futuro es nuestro es producida por K&S Films para Netflix, que su rodaje se enmarca en el proyecto de consolidación de la capital bonaerense como polo de producción audiovisual y que la tercera etapa involucra a 100 extras locales, seleccionados entre los 500 contratados en la etapa anterior.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Autopista cortada por el golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones

Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles

Gimnasia tiene a De Felippe en carpeta: cómo le fue como DT y cuáles son los planes B y C

ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta

VIDEO. Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

Trump prometió que "esta noche morirá una civilización entera": la respuesta de Irán

El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
Últimas noticias de Espectáculos

El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud

Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas

Gran Hermano: se accidentó Andrea Del Boca y la sacaron en ambulancia

La pelea del siglo: Wanda Nara vs China Suárez en un increíble enfrentamiento con IA que hizo explotar las redes
La Ciudad
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito
Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
Se incendió un tablero eléctrico en Constitución y hubo demoras en el Tren Roca a La Plata
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
Información General
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
Deportes
EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores
Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
Pata Pereyra ya dirigió su primera práctica en Gimnasia, de cara a la Copa Argentina: quiénes son sus ayudantes
Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje
Gimnasia tiene a De Felippe en carpeta: cómo le fue como DT y cuáles son los planes B y C
Policiales
Desbaratan banda dedicada al desguace de motos en La Plata y hay tres detenidos
Condenaron a un fiscal y dos abogados por desviar la investigación del robo ocurrido en la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini
Operativos en La Plata: 47 vehículos secuestrados y 5 aprehendidos
¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa
Apareció el platense de 72 años que era intensamente buscado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla