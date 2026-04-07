Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito

La Municipalidad de La Plata informó cortes de calle que se realizarán en la zona céntrica de la ciudad con motivo de la tercera etapa del rodaje de la miniserie para Netflix, "El futuro es nuestro", durante esta semana.

Según se informó, las escenas tendrán lugar en el interior del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha de 7 entre 49 y 50 y las modificaciones en la circulación vehicular buscan evitar inconvenientes en el tránsito de la zona.

Con ese fin, el miércoles 8 de abril de 9:00 a 11:30 permanecerá cerrada a la circulación calle 6 entre 49 y 50; el jueves 9 de 22:00 a 02:00, 50 entre 6 y 7; y el viernes 10 de 01:00 a 04:00, 6 entre 49 y 50.

Cabe recordar que El Futuro es nuestro es producida por K&S Films para Netflix, que su rodaje se enmarca en el proyecto de consolidación de la capital bonaerense como polo de producción audiovisual y que la tercera etapa involucra a 100 extras locales, seleccionados entre los 500 contratados en la etapa anterior.