Por un incendio en Constitución, hubo demoras en el Tren Roca a La Plata

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Un tablero eléctrico, ubicado en el subsuelo de la estación de trenes del barrio porteño de Constitución, se incendió y hubo demoras que afectaron el servicio pero, cerca de las 15 hs, se normaliza el servicio.
Según informaron fuentes policiales, el tablero eléctrico incendiado se encuentra frente a la plataforma 1 y 2 la cual fue perimetrada por personal policial presente, por lo que el resto de la estación continuó con su actividad normal.
“Línea Roca ramales Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes con demoras por foco ígneo en el subsuelo de la estación Constitución”, informaron Trenes Argentinos en un principio. Más tarde, indicaron: “Los ramales Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes normalizan sus frecuencias tras foco ígneo en el subsuelo de la cabecera Plaza Constitución”.
#EstadoDelServicio— Info Tren Roca (@infotrenroca) April 7, 2026
🟢Los ramales #Korn, #Ezeiza, #LaPlata, #Bosques vía #Temperley y #Bosques vía #Quilmes normalizan sus frecuencias tras foco ígneo en el subsuelo de la cabecera Plaza #Constitución. 14:43 h https://t.co/TQmIOm5Wzy
El lunes, un hombre armado se subió a una formación del tren Roca en la estación Temperley, tomó de rehén a una pasajera y los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos. Fuentes de Trenes Argentinos informaron que el hecho se registró a las 15:11 en el tren 3210 que circulaba por el andén 2, donde el implicado se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la víctima.
Los federales y agentes de la Bonaerense rodearon la zona, evacuaron a los usuarios y rescataron a la mujer que permaneció retenida. A las 16:20, el agresor, identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, cesó en su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido, al tiempo que los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley volvieron a funcionar con normalidad.
Las autoridades constataron que el involucrado llevaba una granada y un revólver calibre .22, por lo que se requirió la presencia de peritos de la División Explosivos de Lanús y PFA.
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