Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles

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La obra de restauración incluirá su ensanche hasta las ramblas que lo rodean. El predio sumará dos hectáreas verdes
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Además de su restauración y puesta en valor, el proyecto de la obra del parque Saavedra sumó ayer una novedad: la extensión de sus bordes hacia las ramblas de las calles que lo rodean en sus cuatro caras, aumentando dos hectáreas de espacio verde.
Según pudo saber EL DIA, la idea surge de la particularidad que presentan las calles laterales del parque, que se convierten en avenidas con amplias ramblas sólo en el segmento que lo bordea. Así ocurre con la 64, que es de una mano en todo su recorrido, a excepción del tramo que da al parque, lo que se replica en la calle 12; la 68 y la 14, donde se encuentra el hospital de Niños.
En el marco del diagrama elaborado para la obra de restauración del predio, urbanistas del área de Planeamiento de la Municipalidad advirtieron que la extensión del espacio verde hacia los laterales no influirá significativamente en el tránsito de la zona y que, como ganancia, permitirá sumar “dos hectáreas de parque”.
De este modo, y según indicaron ayer en diálogo con este diario, se aprobó en la Comuna un cambio en el proyecto original que modifica en un 15 por ciento la licitación que está en proceso de adjudicación.
Tras este cambio, la obra que inicialmente fue presupuestada en unos 3.100 millones de pesos, comenzará en pocas semanas y prevén que culmine en noviembre.
El ensanche del parque se producirá, según adelantaron desde la Comuna, en sus cuatro caras. Será avanzando sobre una de las manos de cada calle lateral, hasta la rambla divisoria.
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Sobre los lados que dan a 64; 12 y 68 se prevé la construcción de un sendero deportivo (ver imagen del proyecto), mientras que en la calle 14 se ampliará el estacionamiento, para facilitar el acceso al hospital de Niños.
Por lo tanto, anticiparon, cada una de las calles mencionadas se volverán de una sola mano, como en el resto de sus recorridos.
Tras la aprobación de este cambio, se espera que ahora avance el proceso licitatorio, para la puesta en marcha de los trabajos.
Como viene publicando este diario, tras el anuncio de la restauración del lugar, se inició un proceso por el que fueron relocalizados los vendedores ambulantes que se asentaban en el predio y se ratificó que sólo permanecerán los artesanos que integraban originalmente esa feria.
La obra contemplará la renovación y unificación del equipamiento urbano, incluyendo bancos, cestos, juegos infantiles y señalética, se restaurarán las esculturas y fuentes vandalizadas y se modernizará el sistema de iluminación en todos los sectores del parque, además de recuperar las rejas y límites perimetrales del lugar.
A partir de esta intervención, se pondrá en valor el lago, se restaurará la pérgola, recuperando su valor patrimonial y funcional; y se renovará el mobiliario urbano, reemplazando los elementos deteriorados (bancos, cestos, bicicleteros) por mobiliario nuevo. Finalmente, se incorporarán nuevas luminarias para mejorar la seguridad y el uso nocturno del parque.
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