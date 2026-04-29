YPF subió el precio de los combustibles: los nuevos valores en La Plata y la Región

A pesar que a principios de mes había anunciado que no aplicaría nuevos incrementos por 45 días, en las últimas horas YPF aumentó el valor de los combustibles.

Aunque mínimo, la compañía nacional subió los precios tanto para las naftas como para el gasoil. Así, los automovilistas que vayan a cargar a las estaciones de servicio de YPF de la Región encontrarán que el litro de nafta súper vale $2.033 y el gasoil común ahora se vende a $2.076, mientras que la nafta premium pasó a tener un precio de $2.218 y el gasoil premium $2.297.

El 1º de abril, YPF anunció que no trasladaría las subas a los precios durante los próximos 45 días, en un contexto de tensión global por el conflicto en Medio Oriente y el consecuente aumento del precio del crudo.

La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y buscaba amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores en un escenario de inestabilidad energética y presión sobre los precios.

“Se van a moderar los aumentos”, señalaron desde YPF al explicar que la empresa absorberá, al menos temporalmente, el impacto del encarecimiento del petróleo a nivel internacional.

En ese marco, desde la empresa aclararon que la medida alcanza únicamente a la variable vinculada al precio del crudo. “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos o hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí podría haber traslado”, explicaron.