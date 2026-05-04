El técnico de Estudiantes, Alexander el "Cacique" Medina, brindó una conferencia de prensa antes de emprender el viaje a Perú, donde el miércoles a las 19 su equipo enfrentará a Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la 4ta fecha de la Zona A de la Copa Libertadores de América 2026.

El DT habla de sus sensaciones de cara a un choque clave que podría ir definiendo la suerte del Pincha pensando en la clasificación a la siguiente ronda. "Cusco hizo un buen partido contra Flamengo, un buen partido contra nosotros y el otro día de visitante, que lo perdió increíblemente en la última jugada por no quedar bien parado. Hubo situaciones antes del gol del DIM. Por eso es que vamos a enfrentar a un buen equipo, que merece respeto".

Las frases más salientes:

- "Para nosotros la Copa Libertadores es una ilusión. Es una invitación a que pongamos el foco en esta copa".

- "Vamos a ir a ganar el partido y después veremos el torneo local"

- "Piovi es uno de los puntos altos del equipo y es uno de los base. Tenemos adentro del plantel jugadores que lo pueden reemplazar, pero con diferentes características. Ojalá que su ausencia se pueda disimular dotando al equipo con otro futbolista que nos puede dar otra cosa. El ordena mucho el equipo, es un jugador de experiencia y se adapta a la altura por su paso por Liga de Quito. Por eso era importante".

- "El 90% del equipo está"

- "El análisis de Flamengo (sobre la violencia en que se jugó el partido en La Plata) fue exagerada. Nosotros jugamos al límite pero no por eso hubo mala intención ni juego brusco. Se jugó al fútbol. Un partido de Copa Libertadores. Danilo, que es un jugador muy importante en ese equipo, lo analizó bien diciendo que fue típico de Copa Libertadores. Y allá no va a ser la excepción".

- "Me queda lejos el partido de Racing. Acá vine a hablar de Cusco y ahí está puesto nuestro objetivo. El análisis que tengan los protagonistas del otro equipo es un análisis de ellos. No escuché a nadie todavía pero veremos cuando termine el partido. Nosotros hablamos adentro de la cancha. Vamos a encararlo con el respeto que se merecen los rivales".

Además se confirmó que Adolfo Gaich, quien acaba de perder a su mamá, se encuentra el Córdoba, por lo que no viajará a Perú. "El club está al loado de él. Acá cuando se habla de familia es esto. Estamos cerca, estuvimos cerca y vamos a seguir estando cerca de él. Va a quedar fuera de la convocatoria esperando que se recupere sentimentalmente porque es una cuestión muy dura la que pasó. Vamos a darle tiempo y cuando él sienta ganas y tenga fuerzas volverá a estar con nosotros y lo vamos a recibir de la mejor manera", dijo Medina para cerrar la conferencia.

Cabe destacar que tras el encuentro con la prensa en City Bell, el plantel parte rumbo a Ezeiza y una vez allí, vía área levantará vuelo con destino inicialmente a Lima, a donde Estudiantes se quedará alojado hasta el martes por la tarde, momento en que partirá a la ciudad escenario del encuentro, Cusco. Antes, el León trabajará en suelo limeño con aquellos jugadores convocados por el entrenador uruguayo. Una vez culminado el choque ante la escuadra de Alejandro Orfila, el Pincha volverá inmediatamente a nuestro país para comenzar a preparar lo que será el duelo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante Racing, que espera por la confirmación del dúa y la hora.

Estudiantes vs Cusco: venta de entradas

Estudiantes informó que los hinchas que acompañen al equipo en Perú ya pueden adquirir sus entradas para el partido ante Cusco por la Copa Conmebol Libertadores.

La venta se realiza de manera online a través de la plataforma Joinnus, ingresando en el siguiente enlace: https://www.joinnus.com/events/futbol/cusco-cusco-vs-estudiantes-75902

Las ubicaciones destinadas al público visitante corresponden a la Tribuna Norte, con un valor de 10 soles peruanos, equivalente a aproximadamente 4.000 pesos argentinos. Además, las entradas también pueden adquirirse de forma presencial en la ciudad de Cusco, en Calle Bellavista L. 4, Urb. Huancaro, Santiago de Cusco.

Por otro lado, van llegando fotos de algunos hinchas que ya dicen presente en Perú: