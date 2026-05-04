Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Cacique Medina adelantó el choque copero de Estudiantes vs Cusco en Perú

El entrenador del Pincha habló en conferencia de prensa

4 de Mayo de 2026 | 12:33

Escuchar esta nota

El técnico de Estudiantes, Alexander el "Cacique" Medina, brindó una conferencia de prensa antes de emprender el viaje a Perú, donde el miércoles a las 19 su equipo enfrentará a Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la 4ta fecha de la Zona A de la Copa Libertadores de América 2026. 

El DT habla de sus sensaciones de cara a un choque clave que podría ir definiendo la suerte del Pincha pensando en la clasificación a la siguiente ronda. "Cusco hizo un buen partido contra Flamengo, un buen partido contra nosotros y el otro día de visitante, que lo perdió increíblemente en la última jugada por no quedar bien parado. Hubo situaciones antes del gol del DIM. Por eso es que vamos a enfrentar a un buen equipo, que merece respeto".

Las frases más salientes:

- "Para nosotros la Copa Libertadores es una ilusión. Es una invitación a que pongamos el foco en esta copa". 

- "Vamos a ir a ganar el partido y después veremos el torneo local"

- "Piovi es uno de los puntos altos del equipo y es uno de los base. Tenemos adentro del plantel jugadores que lo pueden reemplazar, pero con diferentes características. Ojalá que su ausencia se pueda disimular dotando al equipo con otro futbolista que nos puede dar otra cosa. El ordena mucho el equipo, es un jugador de experiencia y se adapta a la altura por su paso por Liga de Quito. Por eso era importante".

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes vs Cusco: venta de entradas para los hinchas del Pincha en Copa Libertadores

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez

- "El 90% del equipo está"

- "El análisis de Flamengo (sobre la violencia en que se jugó el partido en La Plata) fue exagerada. Nosotros jugamos al límite pero no por eso hubo mala intención ni juego brusco. Se jugó al fútbol. Un partido de Copa Libertadores. Danilo, que es un jugador muy importante en ese equipo, lo analizó bien diciendo que fue típico de Copa Libertadores. Y allá no va a ser la excepción".

- "Me queda lejos el partido de Racing. Acá vine a hablar de Cusco y ahí está puesto nuestro objetivo. El análisis que tengan los protagonistas del otro equipo es un análisis de ellos. No escuché a nadie todavía pero veremos cuando termine el partido. Nosotros hablamos adentro de la cancha. Vamos a encararlo con el respeto que se merecen los rivales".

Además se confirmó que Adolfo Gaich, quien acaba de perder a su mamá, se encuentra el Córdoba, por lo que no viajará a Perú. "El club está al loado de él. Acá cuando se habla de familia es esto. Estamos cerca, estuvimos cerca y vamos a seguir estando cerca de él. Va a quedar fuera de la convocatoria esperando que se recupere sentimentalmente porque es una cuestión muy dura la que pasó. Vamos a darle tiempo y cuando él sienta ganas y tenga fuerzas volverá a estar con nosotros y lo vamos a recibir de la mejor manera", dijo Medina para cerrar la conferencia.

Cabe destacar que tras el encuentro con la prensa en City Bell, el plantel parte rumbo a Ezeiza y una vez allí, vía área levantará vuelo con destino inicialmente a Lima, a donde Estudiantes se quedará alojado hasta el martes por la tarde, momento en que partirá a la ciudad escenario del encuentro, Cusco. Antes, el León trabajará en suelo limeño con aquellos jugadores convocados por el entrenador uruguayo. Una vez culminado el choque ante la escuadra de Alejandro Orfila, el Pincha volverá inmediatamente a nuestro país para comenzar a preparar lo que será el duelo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante Racing, que espera por la confirmación del dúa y la hora.

Estudiantes vs Cusco: venta de entradas

Estudiantes informó que los hinchas que acompañen al equipo en Perú ya pueden adquirir sus entradas para el partido ante Cusco por la Copa Conmebol Libertadores.

La venta se realiza de manera online a través de la plataforma Joinnus, ingresando en el siguiente enlace: https://www.joinnus.com/events/futbol/cusco-cusco-vs-estudiantes-75902

Las ubicaciones destinadas al público visitante corresponden a la Tribuna Norte, con un valor de 10 soles peruanos, equivalente a aproximadamente 4.000 pesos argentinos. Además, las entradas también pueden adquirirse de forma presencial en la ciudad de Cusco, en Calle Bellavista L. 4, Urb. Huancaro, Santiago de Cusco.

Por otro lado, van llegando fotos de algunos hinchas que ya dicen presente en Perú:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes vs Cusco: venta de entradas para los hinchas del Pincha en Copa Libertadores

El rival copero empató con el Cristal

El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

EN VIVO - El streaming de La Redonda

Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing

Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas

"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso

Alerta de ingenieros por un conflicto en ARBA
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes viaja a Perú con varias ausencias: los convocados para enfrentar a Cusco en la Libertadores

Vélez, próximo rival de Gimnasia en el Playoff, empató 1 a 1 ante Newell's

Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing

Estudiantes vs Cusco: venta de entradas para los hinchas del Pincha en Copa Libertadores
La Ciudad
La lista "Pluralismo Colegial" se suma a la elección del Colegio de Abogados de La Plata
Convocan a colaborar en la olla popular de 60 y 115: días, horarios y cómo ayudar
VIDEO. Tras una semana de reclamos docentes, el miedo a perder cursadas en facultades de la UNLP
VIDEO.- Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias en La Plata, ¿cómo fue viajar en micro este lunes?
Ante los aumentos, el Gobierno refuerza subsidios al gas y tendrá impacto en La Plata
Política y Economía
Pileta, jacuzzi y parrilla de lujo: los detalles de las remodelaciones de la casa de Manuel Adorni
El Gobierno negó la versión del contratista y realizará una pericia
Bahía Blanca en alerta por sífilis: los casos crecieron 88% en 2026
Mar del Plata: cuestionan la gestión de Montenegro por inseguridad, déficit y obras
San Nicolás: crece el cuentapropismo y cae el empleo formal
Espectáculos
Las fotos: divertida expresión de Maia Reficco cuando se encontró con Messi antes de ver correr a Colapinto
Confirmaron que Mirtha Legrand vuelve a su programa: los detalles de su regreso a la televisión tras semanas de ausencia
Moria Casán filtró un picante chisme sobre Juana Viale, qué dijo
Una ex jugadora de Gran Hermano Generación Dorada se bajó del repechaje, se sintió muy mal durante el reality
Llamativos cambios: quién deja Gran Hermano según las últimas encuestas
Policiales
Activan el Alerta Sofía tras la desaparición de un niño de 6 años en Corrientes
La Justicia definió que "Pity" Álvarez puede afrontar el juicio por homicidio: cuándo comienza
VIDEO.- La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: se conocieron las imágenes de los minutos previos al desenlace fatal
"Saca la pistola": las indignantes imágenes de un nene jugando con un arma en La Plata
Los bomberos de Arturo Seguí intervinieron para sofocar las llamas en dos viviendas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla