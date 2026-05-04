Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números que se publicaron hoy en el diario EL DIA

Política y Economía

El Gobierno reglamentó un capítulo esencial de la reforma laboral

Es el que busca incentivar la contratación de empleados a través de la reducción de la presión fiscal

El Gobierno reglamentó un capítulo esencial de la reforma laboral
4 de Mayo de 2026 | 09:20

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que busca reducir la presión fiscal sobre las empresas para estimular la creación de puestos de trabajo.

Mediante el Decreto 315/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, se estableció una reducción de las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años para quienes contraten personal no registrado.

La puesta en marcha de este capítulo laboral ocurre tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que levantó la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma. De esta manera, el Poder Ejecutivo avanza con la implementación de beneficios para las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

El régimen está diseñado para alcanzar a cuatro grupos específicos de trabajadores: personas que carecían de un empleo formal al 10 de diciembre de 2025, ciudadanos que hayan permanecido en situación de desempleo durante el semestre previo a su contratación, ex monotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia en el ámbito privado en los últimos seis meses, y trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en cualquier nivel del sector público (nacional, provincial o municipal).

La normativa aclara que las nuevas incorporaciones bajo este sistema no podrán exceder el 80% de la plantilla total del empleador. Asimismo, se advierte que el incumplimiento de las condiciones obligará a la empresa a abonar las contribuciones adeudadas junto con las sanciones e intereses pertinentes, bajo la supervisión y control sistémico de ARCA.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

EN VIVO - El streaming de La Redonda, por YouTube

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos

Micros más caros en La Plata desde hoy y se prevé la normalización de frecuencias: a cuánto se fue el boleto

El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez

Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas
Últimas noticias de Política y Economía

Reabren la sala de prensa de la Casa Rosada y confirman la conferencia de prensa de Adorni

Dólares bajo el colchón: sigue ganando la desconfianza

El Gobierno, con desafíos y reclamos en escala

El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025
Espectáculos
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
A un ganador del Oscar le hicieron pagar por viajar con el premio... y se lo perdieron
Adabel “tomó decisiones que no comparto”, dijo su ex
Se casaron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
Información General
El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
La mitad de las personas con asma no la controla
Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Policiales
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra
Deportes
VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso
El Lobo se queda sin su figura para los playoffs
“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla