Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas
Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
Reabrieron la sala de periodistas de la Casa Rosada y Adorni habla en conferencia de prensa
Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
Muslera le regaló su camiseta a Barassi y cada vez es más "hincha" de Estudiantes
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Micros más caros en La Plata desde hoy y se prevé la normalización de frecuencias: a cuánto se fue el boleto
Colegios y facultades de la UNLP regresan a clases, pero en una semana habrá otro paro
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Demoras en el Tren Roca entre La Plata y Constitución: enojo de pasajeros y falta de información oficial
El Gobierno reglamentó un capítulo esencial de la reforma laboral
Aseguran que Irán atacó un barco militar de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos
Se encienden alarmas en el campo: la liquidación de dólares cayó 11% en el primer cuatrimestre
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Los números de la suerte del lunes 4 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El conductor Darío Barassi recibió un particular regalo durante una visita a la casa del defensor Leandro González Pirez. En el encuentro también estuvo presente el arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, quien le obsequió su camiseta.
El momento tuvo un tono distendido y de camaradería. “Lo valoro muchísimo. Nunca me sentí tan a gusto. El talle es perfecto”, bromeó Barassi al recibir la 16. Muslera, entre risas, le respondió: “Te queda bárbara, bien fit”.
No es la primera vez que el conductor se muestra cercano al mundo del Pincha. Ya en diciembre había compartido imágenes junto a González Pirez y celebró el último campeonato obtenido por el equipo pincharrata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí