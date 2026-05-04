Muslera le regaló su camiseta a Barassi y cada vez es más "hincha" de Estudiantes

El conductor Darío Barassi recibió un particular regalo durante una visita a la casa del defensor Leandro González Pirez. En el encuentro también estuvo presente el arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, quien le obsequió su camiseta.

El momento tuvo un tono distendido y de camaradería. “Lo valoro muchísimo. Nunca me sentí tan a gusto. El talle es perfecto”, bromeó Barassi al recibir la 16. Muslera, entre risas, le respondió: “Te queda bárbara, bien fit”.

No es la primera vez que el conductor se muestra cercano al mundo del Pincha. Ya en diciembre había compartido imágenes junto a González Pirez y celebró el último campeonato obtenido por el equipo pincharrata.