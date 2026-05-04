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Una ex jugadora de Gran Hermano Generación Dorada se bajó del repechaje, se sintió muy mal durante el reality
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El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada será muy diferente a los anteriores. El reality ofrece variantes de funcionamiento.
Así, Santiago del Moro anunció que todos los ex participantes podrían participar: eliminados, expulsados y aquellos que abandonaron por voluntad propia.
Es decir, Carmiña Masi, Mavinga, Andrea del Boca, Divina Gloria, la Maciel y Sol Abraham tienen el beneficio. Pero, por su parte, Lola, ex jugadora, decidió bajarse.
La polémica alrededor del repechaje comenzó desde que Santiago del Moro explicó que todos los ex jugadores estaban en las mismas condiciones de volver.
Algunos eliminados por el público se sintieron perjudicados, pero la mayoría eligió ser parte de este beneficio para volver a la casa de Gran Hermano. Lola, en principio, aceptó, pero días después comunicó que no lo hará.
Después de haber pasado por una discusión muy fuerte con Brian Sarmiento en La Noche de los Ex, Lola habló en sus redes sociales y le confirmó a sus seguidores que se bajaba del repechaje. "Estoy dándolo todo, pero realmente me doy cuenta que no va para ningún lado", reconoció la ex participante de Gran Hermano Generación Dorada.
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"Estoy bastante angustiada porque todo el tiempo siento que nada de lo que diga les va a venir bien, haga lo que haga y diga lo que diga siempre van a encontrar la manera para hacerme quedar mal. No tengo ganas de entrar en un lugar donde no me quieren", expresó Lola Tomaszeuski. En ese sentido, detalló que se siente ninguneada en los programas y no le permiten desarrollar su perfil como jugadora para regresar al reality.
"No puedo ni hablar en el panel que ya nos dicen plantas, imagínense si vuelvo a entrar", tiró Lola.
Pero, embargo, la tiktoker pudo reconocer el valor de haber pasado por Gran Hermano Generación Dorada, agradeció la oportunidad y confirmó que se baja del repechaje. "Me quedo con todo lo lindo, me fui entera en placa negativa por la puerta dorada", sentenció la participante en cuestión.
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