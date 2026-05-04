Se encienden alarmas en el campo: la liquidación de dólares cayó 11% en el primer cuatrimestre

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que el complejo agroexportador liquidó en abril US$2.495 millones lo que implica una baja de 1% en forma interanual y un alza de 23% con relación a marzo en los aportes de divisas del campo.

Es así que durante el primer cuatrimestre el sector liquidó 7.667 millones de dólares, que implica una caída de 11% en la comparación con igual período del año pasado.

Si bien CIARA-CEC no dieron cifras detalladas por rubro sí señalaron el crecimiento de las exportaciones de maíz y girasol, que sin embargo no logró equiparar las otras caídas.

Números de marzo: girasol, récord

Cabe recordar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación anunció que marzo fue el tercer mes del año que registró el valor más alto desde 2009 en girasol con una molienda que superó las 500 mil toneladas, exactamente 564.630 toneladas.

Con respecto al año anterior, el incremento es del 52%, muy por encima del promedio de la última década, lo que refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional.

Este resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y de la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, que se ve favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino.