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Confirmaron que Mirtha Legrand vuelve a su programa: los detalles de su regreso a la televisión tras semanas de ausencia

Confirmaron que Mirtha Legrand vuelve a su programa: los detalles de su regreso a la televisión tras semanas de ausencia
4 de Mayo de 2026 | 11:44

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Mirtha Legrand se tuvo que ausentar de su programa durante un par de semanas luego de enfermarse.

Desde que se conoció la noticia, los televidentes se preocuparon y la familia inmediatamente llevó tranquilidad.

La enfermedad que afectó a la diva de la televisión fue una bronquitis. Pero, Mirtha se encuentra recuperada y en el programa de Moria Casán confirmaron que volverá a grabar. 

"Confirmado que vuelve a las grabaciones este viernes, así que por ese lado más que tranquilidad y con el tema de la bronquitis ya superado", comentó Nazarena Di Serio, panelista del ciclo de Moria Casán.

Entre otros detalles, Juana Viale habló el día sábado sobre el estado de salud de Mirtha y fue contundente: "Estuve con ella, para todos, les sigo contando para que nadie se preocupe. La salude el miércoles en la noche, porque tomamos el té de noche y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida".

"Ya empezó la aguja a picar, así que en cualquier momento, seguramente el sábado que viene esté acá entre nosotros. Veremos, después lo sabremos. Si no, me tendrán a mí, me tendrán que aguantar otro sábado más. Los que quieran sentarse conmigo, por supuesto", terminó Juanita Viale.

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