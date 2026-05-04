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Ante los aumentos, el Gobierno refuerza subsidios al gas y tendrá impacto en La Plata

Ante los aumentos, el Gobierno refuerza subsidios al gas y tendrá impacto en La Plata
4 de Mayo de 2026 | 12:11

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El Gobierno nacional resolvió aplicar un refuerzo en los subsidios al gas con el objetivo de amortiguar el impacto de los aumentos en las tarifas, una medida que también alcanzará a usuarios de La Plata y la Región.

A través de una resolución de la Secretaría de Energía, se dispuso una bonificación adicional del 25 por ciento sobre el consumo de gas durante mayo para los usuarios que ya reciben asistencia estatal. El beneficio se suma al esquema vigente, que contempla una cobertura base del 50 por ciento, por lo que el descuento total puede llegar al 75% en las facturas de ese mes. 

La medida alcanzará a cerca de 4,8 millones de usuarios en todo el país, incluyendo hogares, clubes de barrio y entidades de bien público, y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados implementado este año.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a la suba de los precios internacionales de la energía, que impacta en el costo de abastecimiento del gas, y busca evitar un traslado pleno a las boletas en un contexto de mayor consumo por las bajas temperaturas.

En la Ciudad y la Región, el impacto también se verá reflejado en las facturas del servicio que presta Camuzzi, por lo que los usuarios alcanzados por el subsidio percibirán el descuento adicional en sus boletas de mayo.

El refuerzo será excepcional y solo por un mes, ya que el esquema oficial prevé una reducción gradual de los subsidios energéticos a lo largo del año.

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