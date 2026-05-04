Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing

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Son los partidos válidos por los octavos de final del torneo Apertura. También se definió el escenario de la final
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, el domingo 24 de mayo.
En lo que respecta a los octavos de final, la AFA detalló que estos enfrentamiento se pondrán en marcha el sábado con los partidos de Independiente Rivadavia de Mendoza-Unión de Santa Fe, Talleres-Belgrano, Argentinos Juniors-Lanús y Boca-Huracán.
De todos estos enfrentamientos, el único que podría modificarse es el de Independiente Rivadavia y Unión, ya que el equipo santafesino todavía no tiene asegurado su lugar en los playoffs y tiene que esperar por los resultados de Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba, que juegan hoy sus respectivos partidos ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.
Los otros cuatro partidos de los octavos de final serán Vélez-Gimnasia, Estudiantes-Racing, Rosario Central-Independiente y River-San Lorenzo y se disputarán el domingo. En todos los casos, resta definir el horario de todos estos enfrentamientos que definirán a los clasificados a cuartos de final.
A su vez, los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir.
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