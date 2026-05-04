Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Vélez, próximo rival de Gimnasia en el Playoff, empató 1 a 1 ante Newell's

Vélez, próximo rival de Gimnasia en el Playoff, empató 1 a 1 ante Newell's

fotobaires

4 de Mayo de 2026 | 21:30

Escuchar esta nota

Vélez igualó 1 a 1 ante Newell’s en el estadio José Amalfitani, por la fecha postergada del Torneo Apertura 2026, y cerró la fase regular en el tercer puesto de la Zona A, por lo que no pudo superar a Boca en la tabla.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se puso en ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Florián Monzón conectó de cabeza un centro de Diego Valdés y la pelota ingresó tras pegar en el travesaño.

Sin embargo, la alegría duró poco: a los 14 minutos del complemento, Juan Ignacio Ramírez recibió una asistencia de Walter Mazzantti, definió ante Álvaro Montero y marcó el empate para Newell’s. La jugada había sido anulada en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y convalidó el 1 a 1.

Con este resultado, Vélez llegó a 28 puntos y quedó por detrás de Estudiantes y Boca, que finalizaron primero y segundo, respectivamente, en la Zona A. Antes del encuentro, el “Fortín” necesitaba ganar por una amplia diferencia para escalar al segundo lugar.

El cierre del partido dejó una imagen incómoda en Liniers: los hinchas locales despidieron con silbidos a los jugadores, molestos por una actuación irregular y acumular solo una victoria en los últimos seis partidos del Apertura.

Newell’s, por su parte, rescató un empate como visitante en el final de una campaña floja, en la que quedó lejos de la clasificación a los octavos de final del certamen.

LE PUEDE INTERESAR

Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing

LE PUEDE INTERESAR

Cacique Medina adelantó el choque Estudiantes vs Cusco: "Vamos a enfrentar a un buen rival"

De esta manera, Vélez disputará la próxima instancia como tercero de su grupo y se enfrentará con Gimnasia en los octavos de final del Apertura

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

EN VIVO - El streaming de La Redonda

Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing

Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas

"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso

Alerta de ingenieros por un conflicto en ARBA
Últimas noticias de Deportes

Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing

Cacique Medina adelantó el choque Estudiantes vs Cusco: "Vamos a enfrentar a un buen rival"

Estudiantes vs Cusco: venta de entradas para los hinchas del Pincha en Copa Libertadores

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Espectáculos
Las fotos: divertida expresión de Maia Reficco cuando se encontró con Messi antes de ver correr a Colapinto
Confirmaron que Mirtha Legrand vuelve a su programa: los detalles de su regreso a la televisión tras semanas de ausencia
Moria Casán filtró un picante chisme sobre Juana Viale, qué dijo
Una ex jugadora de Gran Hermano Generación Dorada se bajó del repechaje, se sintió muy mal durante el reality
Llamativos cambios: quién deja Gran Hermano según las últimas encuestas
Política y Economía
Pileta, jacuzzi y parrilla de lujo: los detalles de las remodelaciones de la casa de Manuel Adorni
El Gobierno negó la versión del contratista y realizará una pericia
Bahía Blanca en alerta por sífilis: los casos crecieron 88% en 2026
Mar del Plata: cuestionan la gestión de Montenegro por inseguridad, déficit y obras
San Nicolás: crece el cuentapropismo y cae el empleo formal
La Ciudad
La lista "Pluralismo Colegial" se suma a la elección del Colegio de Abogados de La Plata
Convocan a colaborar en la olla popular de 60 y 115: días, horarios y cómo ayudar
VIDEO. Tras una semana de reclamos docentes, el miedo a perder cursadas en facultades de la UNLP
VIDEO.- Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias en La Plata, ¿cómo fue viajar en micro este lunes?
Ante los aumentos, el Gobierno refuerza subsidios al gas y tendrá impacto en La Plata
Policiales
Activan el Alerta Sofía tras la desaparición de un niño de 6 años en Corrientes
La Justicia definió que "Pity" Álvarez puede afrontar el juicio por homicidio: cuándo comienza
VIDEO.- La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: se conocieron las imágenes de los minutos previos al desenlace fatal
"Saca la pistola": las indignantes imágenes de un nene jugando con un arma en La Plata
Los bomberos de Arturo Seguí intervinieron para sofocar las llamas en dos viviendas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla