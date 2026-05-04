Vélez, próximo rival de Gimnasia en el Playoff, empató 1 a 1 ante Newell's

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Vélez igualó 1 a 1 ante Newell’s en el estadio José Amalfitani, por la fecha postergada del Torneo Apertura 2026, y cerró la fase regular en el tercer puesto de la Zona A, por lo que no pudo superar a Boca en la tabla.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se puso en ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Florián Monzón conectó de cabeza un centro de Diego Valdés y la pelota ingresó tras pegar en el travesaño.
Sin embargo, la alegría duró poco: a los 14 minutos del complemento, Juan Ignacio Ramírez recibió una asistencia de Walter Mazzantti, definió ante Álvaro Montero y marcó el empate para Newell’s. La jugada había sido anulada en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y convalidó el 1 a 1.
Con este resultado, Vélez llegó a 28 puntos y quedó por detrás de Estudiantes y Boca, que finalizaron primero y segundo, respectivamente, en la Zona A. Antes del encuentro, el “Fortín” necesitaba ganar por una amplia diferencia para escalar al segundo lugar.
El cierre del partido dejó una imagen incómoda en Liniers: los hinchas locales despidieron con silbidos a los jugadores, molestos por una actuación irregular y acumular solo una victoria en los últimos seis partidos del Apertura.
Newell’s, por su parte, rescató un empate como visitante en el final de una campaña floja, en la que quedó lejos de la clasificación a los octavos de final del certamen.
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