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Un vecino tuvo que ser hospitalizado tras un principio de incendio en su vivienda

El siniestro ocurrió en la zona de 122 y 40 durante las primeras horas de esta tarde  

Un vecino tuvo que ser hospitalizado tras un principio de incendio en su vivienda
4 de Mayo de 2026 | 16:10

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Un principio de incendio en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 122 y 40 generó alarma entre los vecinos y terminó con una persona asistida por los Bomberos y luego por el SAME. El fuego se originó en una de las habitaciones de la finca y, aunque fue controlado con rapidez, la densidad del humo afectó seriamente al hombre que permanecía en el lugar.

La víctima, un hombre mayor de edad, se encontraba en el interior de la casa al momento del inicio de las llamas. Según los informes preliminares del sitio, inhaló una cantidad considerable de monóxido de carbono antes de poder abandonar la estructura.

Ante la gravedad del cuadro respiratorio, una unidad del SAME arribó al lugar de inmediato. Los profesionales de la salud estabilizaron al paciente en primera instancia y luego decidieron su traslado a un centro asistencial cercano para asegurar su recuperación y realizar estudios complementarios.

Personal de bomberos trabajó en la vivienda para extinguir el foco activo y ventilar los ambientes saturados por la combustión. Si bien los daños materiales se concentraron en la habitación donde comenzó el fuego, la estructura general no habría sufrido riesgos de colapso.

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