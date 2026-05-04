La Justicia definió que "Pity" Álvarez puede afrontar el juicio por homicidio: cuándo comienza

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El juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por un homicidio cometido en julio de 2018 comenzará el 10 de agosto. Se trata del hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el ex líder de Viejas Locas habría asesinado a un hombre identificado como Cristian Díaz.
Según informó el sitio Fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, mientras que se le prohibió salir del país al cantante de 53 años.
Además, no podrá ausentarse de la Capital Federal sin autorización expresa de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes analizaron el pedido del fiscal federal Sandro Abraldes para reabrir la investigación luego del recital ofrecido por Álvarez en el estadio Mario Alberto Kempes.
“El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consignó Abraldes en su dictamen.
Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.
A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.
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