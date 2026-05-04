Convocan a colaborar en la olla popular de 60 y 115: días, horarios y cómo ayudar

Frente a los tiempos de individualismo, la solidaridad encuentra un punto de reunión en la esquina de 60 y 115. Bajo la consigna "El Lobo te abraza", la Olla Popular funciona todos los viernes a las 19:00 como un espacio de acompañamiento y asistencia para quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa no se limita a la entrega de alimento; busca constituirse como un ámbito de contención humana y apoyo mutuo. Con el espíritu de "Patria y Familia", el grupo organizador invita a toda la comunidad a sumar su colaboración para sostener este proyecto que une a la familia tripera y a los vecinos de la zona.

Para garantizar la continuidad de este servicio, se reciben donaciones de diversos insumos. Los interesados en realizar aportes pueden comunicarse de manera directa al teléfono 221-511 4700 o acercarse los viernes al punto de encuentro.

A continuación, el detalle de los productos con mayor demanda: carne de vaca, cerdo y pollo, salchichas y huevos, tomate, lechuga, morrón, cebolla, zanahoria, repollo, perejil, papa, zapallo, zapallitos, cebolla, morrón y zanahoria. Además, solicitaron alimentos no perecederos como arroz, fideos, lentejas, puré de tomate, arvejas, harina, azúcar, leche en polvo, té, mate cocido y galletitas.

Desde la organización destacan que el pan es un un producto que no puede faltar en ninguna de las jornadas. Por este motivo, cualquier excedente o donación de panadería es de gran utilidad para completar las raciones que se distribuyen semanalmente.