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Choque y milagro en "la esquina más peligrosa" de La Plata: una lámpara cayó sobre un parabrisas

Choque y milagro en "la esquina más peligrosa" de La Plata: una lámpara cayó sobre un parabrisas
4 de Mayo de 2026 | 17:29

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Un insólito episodio ocurrió tras un nuevo accidente en "la esquina más peligrosa" de La Plata durante las últimas horas. El conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del vehículo y, tras el despiste, el rodado impactó contra una columna de alumbrado público, que provocó un efecto dominó que afectó a otro conductor.

Como consecuencia del fuerte choque en el cruce de 137 y 42, la lámpara de la luminaria se soltó y cayó sobre el parabrisas de un Volkswagen Gol rojo que se desplazaba por el lugar en ese mismo instante. A pesar de la espectacularidad del episodio y de los daños materiales visibles en ambos vehículos, los involucrados no sufrieron heridas de gravedad.

El personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el sitio después de recibir un alerta al número de emergencias. Según los reportes oficiales, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las responsabilidades correspondientes y dilucidar los motivos que provocaron el despiste original de la camioneta.

Un elemento fundamental para el peritaje es la grabación de una cámara de seguridad de un comercio ubicado a escasos metros. Las imágenes captaron el momento exacto de la colisión y la posterior caída de la lámpara en el vehículo que circulaba por la avenida, pero en sentido contrario.

Un cruce con varios antecedentes

La esquina de las calles 137 y 42 fue escenario de una otra colisión vial que involucró a una camioneta y una moto el pasado viernes. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor sufrió heridas que requirieron atención médica inmediata. El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, reavivó el malestar de los habitantes del barrio ante la reiteración de este tipo de episodios.

La peligrosidad de este cruce en particular es algo recurrente para quienes viven en los alrededores. Los vecinos insistieron en la necesidad de soluciones concretas para ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad en el área.

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Entre los puntos principales de su reclamo destacan la instalación de semáforos, la colocación de señales y la mejora en la iluminación. Este último suceso puso de manifiesto una vez más la peligrosidad de la esquina.

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