Pileta, jacuzzi y parrilla de lujo: los detalles de las remodelaciones de la casa de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, tomó un nuevo rumbo tras la declaración testimonial de Matías Tabar. El contratista, encargado de las refacciones en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, presentó en los tribunales de Comodoro Py una documentación clave: un archivo de Excel con el detalle minucioso de cada gasto, materiales y pagos realizados durante las obras de 2024.

Según el testimonio de Tabar, la relación laboral inició en agosto de 2024 mediante un contacto por WhatsApp. Si bien el presupuesto original para adaptar la vivienda de 400 m² se pactó en 95.000 dólares, las exigencias y modificaciones del matrimonio elevaron la cifra final a un total exacto de 245.929 dólares.

El dato que generó mayor impacto en el expediente es la metodología de los pagos. El constructor afirmó que la operación se realizó de forma íntegramente informal: entregas de dólares en efectivo y en mano, sin la emisión de facturas, recibos oficiales ni registros fiscales por parte de los proveedores.



La casa en el country de Indio Cuá de Manuel Adorni

La planilla aportada a la justicia, titulada bajo el nombre de la pareja, expone gastos en rubros que superan los ingresos declarados por el funcionario.

Entre los detalles de la obra se destaca la construcción de una pileta revestida en piedra Bali y mármol travertino con un sistema de climatización que costó 9.780 dólares, sumado a una cascada de 3.500 dólares. También, el reemplazo de ventanas por unidades de una firma premium representó un desembolso de 33.000 dólares.

Además, sobre los pedidos detallados en una planilla, se registraron cuatro pedidos de muebles a medida, bibliotecas y estantes que superaron los 43.000 dólares en total. La instalación de una parrilla y un frente de acero inoxidable demandó más de 13.000 dólares, mientras que la isla de la cocina se valoró en 4.900 dólares. Por último, el registro incluye hasta elementos menores, como dos apoyacabezas para un jacuzzi pagados a 90 dólares cada uno.

INFORMALIDAD Y CONTACTOS POSTERIORES

El contratista detalló que actuó como un administrador que recibía los billetes de manos de Adorni para luego distribuirlos entre los proveedores. Las entregas de dinero se realizaban en sumas redondas de entre 20.000 y 40.000 dólares.

"La propiedad estaba en buen estado estructural, pero requería ser adaptada a los gustos del matrimonio", señaló Tabar ante la justicia para explicar el volumen de la inversión.

Además, el testigo reveló que el vínculo con el funcionario continuó para equipar otro inmueble en el barrio de Caballito, donde los muebles también se abonaron bajo la misma modalidad de efectivo. Finalmente, Tabar denunció que, poco antes de su presentación en tribunales, Adorni intentó contactarlo a través de mensajes temporales de WhatsApp para ofrecerle asesoramiento de su equipo legal, propuesta que el constructor rechazó para evitar cualquier sospecha de encubrimiento.

Piden la detención de Adorni por entorpecimiento de la investigación La diputada nacional Marcela Marina Pagano, en una presentación que sacude el arco político, solicitó este lunes formalmente ante un Juez Federal la inmediata detención de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

El pedido de la legisladora se basa en la presunta comisión de actos tendientes a entorpecer una investigación judicial en curso.

Según el documento presentado por la legisladora en su carácter de denunciante, existiría un “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente”. Pagano sostiene que esta situación se concretó a través de una conducta desplegada por Adorni el pasado 4 de mayo de 2026.

La acusación detalla que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento. En dicho contacto, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”. Asimismo, la denuncia indica que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista.