Activan el Alerta Sofía tras la desaparición de un niño de 6 años en Corrientes

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Se trata de Nahuá Santos Riquelme, quien fue visto por última vez este domingo 3 de mayo junto a su padre, Josias Santos Regis
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El Ministerio de Seguridad informó este lunes que activó el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años que se lo llevó su padre, Josias Santos Regis, tras disparar y herir a otro hombre en la provincia de Corrientes.
El menor tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca" y "vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”, informó la cartera en su cuenta oficial de X.
“Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, sostiene el anuncio de Seguridad.
Nahuá fue visto por última vez este domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su progenitor en la localidad de Esquina.
En este contexto, la Justicia correntina inició una investigación por tentativa de homicidio, llevada a cabo por la fiscalía de turno, y otra por la desaparición del niño, bajo el Alerta Sofía, implementado en casos como Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide, entre otros.
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Josias Santos Regis es un ciudadano de nacionalidad brasileña, tiene 29 años y presenta antecedentes por ejercer violencia de género contra la madre de Nahuán y por quemar la camioneta de su ex suegro, según informaron periodistas correntinos.
Las autoridades locales indicaron que aquellas personas que deseen aportar datos sobre el paradero de Santos Riquelme pueden acudir a la comisaría más cercana o llamar al Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) y 101 (Interior Provincial).
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