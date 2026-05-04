Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias en La Plata, ¿cómo fue viajar en micro este lunes?

VIDEO.- Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias ¿cómo fue viajar en micro este lunes?
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La mañana comenzó con una suba que ronda el 11% y una normalización parcial del servicio. Persisten quejas por demoras y unidades llenas
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En el primer día con el nuevo aumento del boleto y el inicio de la normalización de las frecuencias, viajar en colectivo en La Plata mostró un escenario dispar entre mejoras puntuales y problemas que aún persisten.
La suba, que comenzó a regir este lunes, tiene un piso del 11% y lleva el pasaje mínimo a valores superiores a los $1.050, con incrementos mayores en los tramos más largos. En paralelo, las empresas empezaron a restablecer gradualmente los servicios tras días de recortes que llegaron a afectar entre un 10% y un 50% de las frecuencias.
En la calle, la experiencia de los usuarios refleja ese escenario mixto. “Hoy a la mañana tomamos uno vacío, algo que no pasaba. Antes teníamos que salir más temprano porque si no, llegábamos tarde”, contó Lorena, vecina de la zona de 13 y 94, quien notó una mejora en la frecuencia. Sin embargo, advirtió: “Si hay micro, está bien, pero si sigue aumentando el boleto y no hay servicio, estamos mal”.
También Eduardo, que viajó en la línea 307, señaló que pudo trasladarse sin inconvenientes, aunque cuestionó el impacto económico: “La gente no llega a fin de mes, no estoy de acuerdo con los aumentos”.
Pero no todos percibieron cambios. Una usuaria que esperaba el Oeste aseguró que “sigue habiendo muy pocos micros, vienen llenos y no te suben”, y remarcó que “solo se siente la suba del boleto”.
En la misma línea, Rosana, que viaja desde Berisso al centro, describió una situación crítica: “Me pasaron tres colectivos de largo porque iban completos y llegué tarde al trabajo”. Además, cuestionó el aumento: “Es un robo para los trabajadores, los salarios no acompañan”.
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El contraste se da en un contexto de fuerte presión sobre el sistema de transporte, atravesado por la suba de costos, la caída de pasajeros y una seguidilla de incrementos tarifarios que ya impactan de lleno en el bolsillo de los usuarios.
Así, en el inicio de una semana clave, la normalización del servicio comienza a asomar, pero todavía convive con un malestar que sigue arriba de los colectivos.
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