Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias en La Plata, ¿cómo fue viajar en micro este lunes?

En el primer día con el nuevo aumento del boleto y el inicio de la normalización de las frecuencias, viajar en colectivo en La Plata mostró un escenario dispar entre mejoras puntuales y problemas que aún persisten.

La suba, que comenzó a regir este lunes, tiene un piso del 11% y lleva el pasaje mínimo a valores superiores a los $1.050, con incrementos mayores en los tramos más largos. En paralelo, las empresas empezaron a restablecer gradualmente los servicios tras días de recortes que llegaron a afectar entre un 10% y un 50% de las frecuencias.

En la calle, la experiencia de los usuarios refleja ese escenario mixto. “Hoy a la mañana tomamos uno vacío, algo que no pasaba. Antes teníamos que salir más temprano porque si no, llegábamos tarde”, contó Lorena, vecina de la zona de 13 y 94, quien notó una mejora en la frecuencia. Sin embargo, advirtió: “Si hay micro, está bien, pero si sigue aumentando el boleto y no hay servicio, estamos mal”.

También Eduardo, que viajó en la línea 307, señaló que pudo trasladarse sin inconvenientes, aunque cuestionó el impacto económico: “La gente no llega a fin de mes, no estoy de acuerdo con los aumentos”.

Pero no todos percibieron cambios. Una usuaria que esperaba el Oeste aseguró que “sigue habiendo muy pocos micros, vienen llenos y no te suben”, y remarcó que “solo se siente la suba del boleto”.

En la misma línea, Rosana, que viaja desde Berisso al centro, describió una situación crítica: “Me pasaron tres colectivos de largo porque iban completos y llegué tarde al trabajo”. Además, cuestionó el aumento: “Es un robo para los trabajadores, los salarios no acompañan”.

El contraste se da en un contexto de fuerte presión sobre el sistema de transporte, atravesado por la suba de costos, la caída de pasajeros y una seguidilla de incrementos tarifarios que ya impactan de lleno en el bolsillo de los usuarios.

Así, en el inicio de una semana clave, la normalización del servicio comienza a asomar, pero todavía convive con un malestar que sigue arriba de los colectivos.