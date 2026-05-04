Balacera, piedrazos y corridas: así fue el brutal enfrentamiento entre presuntos barras en La Plata

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El cruce por pintadas en un sector de Villa Elvira derivó en disparos y ataques contra viviendas de vecinos
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La tranquilidad de Villa Elvira y Barrio Jardín desapareció ante una ola de violencia sin precedentes. Un conflicto por la autoría de pintadas entre hinchas de Estudiantes y Gimnasia escaló hasta transformarse en una batalla campal en la zona de 120 y 80. El disturbio abarcó un amplio perímetro hasta la calle 121 y 83, con decenas de personas que sembraron el miedo entre los frentistas durante la noche del jueves.
En las últimas horas, un nuevo video del incidente expone la gravedad de los hechos ocurridos. En esos instantes se oyeron múltiples detonaciones de armas de fuego, ruidos de impactos contra paredes y gritos constantes. Según los relatos de los vecinos, los agresores utilizaron piedras y palos para atacar las fachadas de las casas y los vehículos que estaban estacionados en la vía pública.
La furia de los involucrados no tuvo límites. Durante la revuelta, una camioneta terminó con destrucción total y un agente del Servicio Penitenciario sufrió el robo de su moto.
Además, el grupo bloqueó el tránsito y amedrentaron a familias enteras que intentaron circular por el sector en medio del caos.
Como si fuera poco, vecinos aseguraron que se arrojó una bomba molotov contra una casilla donde había menores, un hecho que pudo haber tenido consecuencias aún más dramáticas.
El clima de inseguridad no sería nuevo. Según indicaron, el día anterior se habría registrado un episodio de características similares en la zona, donde un hombre mayor resultó herido tras ser golpeado.
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