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La lista "Pluralismo Colegial" se suma a la elección del Colegio de Abogados de La Plata

La lista "Pluralismo Colegial" se suma a la elección del Colegio de Abogados de La Plata
4 de Mayo de 2026 | 20:56

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La carrera electoral en el Colegio de Abogados de La Plata sumó una nueva alternativa con la oficialización de la nómina Pluralismo Colegial. La institución, que representa a profesionales de la capital bonaerense y otros 13 municipios, celebrará sus comicios los días 14 y 15 de mayo para renovar cargos en el Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina.

En esta oportunidad, el grupo de aspirantes a consejeros titulares por un período de cuatro años cuenta con la participación de Marcelo Víctor Szelagowski, Marcelo Alejandro Toloza y Valentín Del Blanco Gil. El cuerpo principal se completa con la presencia de Laura Conchello, Julián Rodríguez y Jenifer Johana Belvedere.

El esquema de la agrupación para la renovación de autoridades incluye también a los candidatos para las vocalías suplentes del Consejo. En este sector figuran Mauro Jorge Mirco, Marta Alicia Moleiro, Oscar Menarmino Sayago y Alicia Roxana Matviu por el término de cuatro años, mientras que José María Calleja se postula para la vacante de dos años.

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Por su parte, el Tribunal de Disciplina presenta a Laureano Camilo Fabre y María Guillermina Laborde en los cargos titulares. La lista de suplentes para este órgano de control está integrada por Beatriz Elena Pelitti y Carlos Luciano Pozzi.

En cuanto a la representación ante la Caja de Previsión, el espacio propone a Horacio Walter Verdeja en el cargo de titular. La nómina de suplentes para este organismo cuenta con Ligia Isabel Arias y, para el puesto de dos años, con Inés Susana Notti Fernández.

Esta inscripción se produce en el marco de una contienda estratégica para la abogacía local, en la que ya participan sectores como Abogacía Unida, Abogar, Defensa del Abogado, Movimiento Innovador, La Púrpura y Avanza Cambio Colegial. El cierre de listas opera este martes 4 de mayo en la entidad profesional más grande de la provincia.

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