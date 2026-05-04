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Policiales

"Saca la pistola": las indignantes imágenes de un nene jugando con un arma en La Plata

4 de Mayo de 2026 | 18:07

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Una secuencia de video que circuló con fuerza en Instagram despertó una investigación judicial de urgencia. En el material audiovisual se observa a un niño pequeño, con su chupete colocado y sentado en su silla de comer, mientras sostiene un revólver de color negro. Detrás de cámara, su madre registra la escena y lo alienta a manipular el arma.

La grabación expuso una situación de extrema vulnerabilidad para el menor. Mientras el nene intenta maniobrar el arma con una de sus manos, se escucha la voz de la mujer que lo incentiva con frases explícitas. "Ahí la sacó. Dale, guarda la pistola. Sacala. Esa", celebraba la madre ante los movimientos del pequeño.

El tono de la conversación aumenta en violencia cuando la mujer lanza preguntas que vinculan al niño con el entorno delictivo. "¿Para quién es eso?, ¿para los giles? Mostrame eso", se la escucha a la mujer mientras el infante continúa con el arma en su poder en un entorno doméstico que debería ser seguro.

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La viralización de estas imágenes permitió que los efectivos de la Comisaría Segunda iniciaran una causa de oficio. Las tareas de inteligencia derivaron en un allanamiento en una vivienda de calle 116, entre 515 y 516, en la localidad de Ringuelet. En ese domicilio, la policía identificó a la madre del niño, una joven de 24 años conocida bajo el alias de “La Tumba”.

Durante la inspección de la propiedad, los uniformados hallaron elementos que confirman la peligrosidad del ambiente un revólver negro sin numeración visible con tres municiones y una réplica de arma de fuego, casi 300 gramos de marihuana y nueve envoltorios de cocaína. 

Además de la mujer, los agentes aprehendieron a dos hombres de 35 y 39 años que estaban en la casa.

El caso quedó bajo la órbita de las Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) 17 y 18 de La Plata por la tenencia de armas y la infracción a la Ley de Drogas. No obstante, el aspecto más crítico del suceso recae sobre la integridad del menor.

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