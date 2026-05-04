VIDEO.- Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias en La Plata, ¿cómo fue viajar en micro este lunes?
VIDEO.- Aumentó el boleto y vuelven las frecuencias en La Plata, ¿cómo fue viajar en micro este lunes?
VIDEO. Balacera, piedrazos y corridas: así fue el brutal enfrentamiento entre presuntos barras en La Plata
El contratista de Manuel Adorni dijo que recibió US$ 245 mil en concepto de refacciones en la casa del country
Ya se sabe cuándo jugarán Gimnasia frente a Vélez y Estudiantes con Racing
Ante los aumentos, el Gobierno refuerza subsidios al gas y tendrá impacto en La Plata
Un vecino tuvo que ser hospitalizado tras un principio de incendio en su vivienda
Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Amplio despliegue de seguridad en La Plata: hubo 1.700 infracciones, 75 vehículos secuestrados y 4 aprehensiones
Confirmaron que Mirtha Legrand vuelve a su programa: los detalles de su regreso a la televisión tras semanas de ausencia
El Gobierno reglamentó un capítulo esencial de la reforma laboral
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Moria Casán filtró un picante chisme sobre Juana Viale, qué dijo
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
Micros más caros en La Plata desde hoy y se prevé la normalización de frecuencias: a cuánto se fue el boleto
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Muslera le regaló su camiseta a Barassi y cada vez es más "hincha" de Estudiantes
Colegios y facultades de la UNLP regresan a clases, pero en una semana habrá otro paro
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Demoras en el Tren Roca entre La Plata y Constitución: enojo de pasajeros y falta de información oficial
Aseguran que Irán atacó un barco militar de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz
Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad
Una ex jugadora de Gran Hermano Generación Dorada se bajó del repechaje, se sintió muy mal durante el reality
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los operativos de la Municipalidad se desarrollaron en distintos barrios y eventos con foco en la prevención y el orden urbano
Escuchar esta nota
La Comuna local llevó adelante un nuevo despliegue de operativos con intervenciones en distintos barrios del partido orientadas a reforzar la prevención, el orden del tránsito y la convivencia urbana.
Desde la Secretaría de Seguridad se realizaron controles vehiculares que permitieron fiscalizar 248 vehículos y secuestrar 13 motos por distintas irregularidades, con procedimientos concentrados en zonas como 7 y 50 y Plaza Malvinas.
En paralelo, se registraron cuatro aprehensiones vinculadas a hechos delictivos, entre ellas dos personas por robo y otras dos interceptadas mientras se trasladaban en una camioneta en la zona de Camino Centenario y 505 por tenencia de armas de fuego y municiones.
Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia desplegó un esquema integral de trabajo con fuerte presencia en la vía pública, que incluyó operativos de ordenamiento y prevención en eventos masivos, actividades deportivas y puntos estratégicos.
En ese marco, el área intervino en los partidos disputados en los estadios de Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata durante el fin de semana, así como en los festejos por el aniversario de Ángel Etcheverry.
También se implementaron procedimientos enmarcados en los eventos musicales que se desarrollaron en el Estadio Único Diego Armando Maradona, y también en el Hipódromo de La Plata, donde tuvo lugar el recital de la banda Los Gardelitos.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Además, en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se realizaron tareas de fiscalización del transporte de pasajeros en 14 entre 51 y 53 con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Por otro lado, se concretaron operativos dinámicos en zonas como 520 entre 142 y 143 y 141 y 68.
Como resultado de los procedimientos de Control Urbano y Convivencia, se registraron 62 vehículos secuestrados, 167 acarreos y 1.704 actas de infracción labradas.
Cabe destacar que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la prevención, mejorar la circulación y promover la convivencia en el espacio público en los distintos barrios de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí