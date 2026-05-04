Amplio despliegue de seguridad en La Plata: hubo 1.700 infracciones, 75 vehículos secuestrados y 4 aprehensiones

La Comuna local llevó adelante un nuevo despliegue de operativos con intervenciones en distintos barrios del partido orientadas a reforzar la prevención, el orden del tránsito y la convivencia urbana.

Desde la Secretaría de Seguridad se realizaron controles vehiculares que permitieron fiscalizar 248 vehículos y secuestrar 13 motos por distintas irregularidades, con procedimientos concentrados en zonas como 7 y 50 y Plaza Malvinas.

En paralelo, se registraron cuatro aprehensiones vinculadas a hechos delictivos, entre ellas dos personas por robo y otras dos interceptadas mientras se trasladaban en una camioneta en la zona de Camino Centenario y 505 por tenencia de armas de fuego y municiones.

Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia desplegó un esquema integral de trabajo con fuerte presencia en la vía pública, que incluyó operativos de ordenamiento y prevención en eventos masivos, actividades deportivas y puntos estratégicos.

En ese marco, el área intervino en los partidos disputados en los estadios de Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata durante el fin de semana, así como en los festejos por el aniversario de Ángel Etcheverry.

También se implementaron procedimientos enmarcados en los eventos musicales que se desarrollaron en el Estadio Único Diego Armando Maradona, y también en el Hipódromo de La Plata, donde tuvo lugar el recital de la banda Los Gardelitos.

Además, en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se realizaron tareas de fiscalización del transporte de pasajeros en 14 entre 51 y 53 con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Por otro lado, se concretaron operativos dinámicos en zonas como 520 entre 142 y 143 y 141 y 68.

Como resultado de los procedimientos de Control Urbano y Convivencia, se registraron 62 vehículos secuestrados, 167 acarreos y 1.704 actas de infracción labradas.

Cabe destacar que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la prevención, mejorar la circulación y promover la convivencia en el espacio público en los distintos barrios de La Plata.