Alak anunció nuevas medidas para impulsar el empleo y fortalecer la producción local

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentaron este lunes una serie de líneas de acción orientadas a fortalecer el empleo y la articulación en el ámbito local, con un enfoque integral que abarca la formación y la inserción laboral.

“Este encuentro tiene mucha relevancia, porque el trabajo es un tema central para la ciudad. Estas medidas apuntan a vincular la capacitación con la producción y a consolidar un entramado local más inclusivo”, sostuvo Alak al encabezar el acto.

La presentación se llevó a cabo este lunes por la tarde en el Salón Dorado del Palacio Municipal y se dio en el marco de la asunción de Julio Cuenca como secretario de Trabajo, Empleo e Integración Laboral local.

Como parte de esta agenda, la Comuna impulsará programas de empleo y propuestas de formación profesional e intermediación laboral, además de pasantías y prácticas. Asimismo, avanzará en iniciativas de terminalidad educativa y en la inclusión laboral de personas con discapacidad.

En paralelo, se trabajará en la vinculación con pymes y emprendedores, la articulación con organizaciones sindicales y el fortalecimiento del entramado productivo. También se avanzará en la promoción del empleo, el monitoreo de indicadores laborales y campañas sobre derechos y erradicación del trabajo infantil.

Por su parte, Correa destacó “la articulación y el compromiso de trabajo coordinado entre el municipio y la provincia” y aseguró: “La Provincia de Buenos Aires impulsa políticas claras de formación laboral y eso para nosotros es sumamente importante”.

Tras ello, Cuenca expresó: “Estoy agradecido por esta enorme responsabilidad y vengo a asumir este rol con un enorme orgullo para representar a la familia de los trabajadores. Este va a ser un espacio de puertas abiertas y vamos a gestionar para generar más trabajo digno para todos los vecinos y vecinas”.

El encuentro contó con la participación de autoridades municipales y provinciales y representantes de organizaciones sindicales, gremiales y sociales de distintos sectores.

Estuvieron presentes durante el acto Mariangeles Sotes (UTEDYC), Beatriz Ullastre (VIAJANTES), Ignacio Bruno (ATULP), Sebastián De Cabo (FRATERNIDAD), Edith Contreras (UDA), Matías Ezcurra (CANILLITAS), Darío Micheletti (SATSAID), José María Silva (CARGA Y DESCARGA), Liliana Navarro (SACRA), César Rodríguez (UDOCBA), Celeste Dovale (MTPBA) y Carlos Soria (STIGAS - GAS).

También Maximiliano Quiroz (Choferes Particulares), Ángel Gelvez (Sindicato de la Carne), Nancy Riquelme (Mensuales de Hipódromo), Eduardo Carbonari (UPSRA) Diego Nucitelli (Luz y Fuerza), Javier Ortega (La Bancaria), Federico Bach (La Bancaria), Carlos Restivo (Sindicato de Comercio), Nicolás Galetti (AVER – Hipódromo La Plata), Ezequiel Ferrari (Sanidad), Javier Burelli (La Dignidad) y Nazareno Salguero (Cooperativa de Mi Ciudad).

Además, participaron Nicolás Secco (Sindicato de Municipales de Ensenada), Marcelo Cafecce (Sindicato Químico), Gustavo Navarro (Acción Social y Ayuda Humanitaria), Leandro Nazarre (SUTCAPRA), Marcelo Alcobendas (Gráfico), Héctor Nieves (UPCN), Fabiola Mosquera (UPCN), Antonino Di Tomasso (UOM), Ezequiel Eseiza (Gastronómicos), Gustavo Miguel Gonzales (Sindicato de Locutores) y Patricio Villegas (ATE La Plata).

Asimismo, asistieron al acto en el Salón Dorado Miguel Forte (Camioneros), Juan Berón (Taxis), Fernando Carlos (Guardavidas), Fabián Esposito (Sindicato de la Madera), Claudio Arévalo (ATE Provincia de Bs. As.), Miguel Rodríguez (Panaderos) y Oscar Tovani (Pasteleros).