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Espectáculos |Decisión inesperada

Tras 22 años: impacto por el cierre del histórico local de Maru Botana en Belgrano, los motivos y detalles 

Tras 22 años: impacto por el cierre del histórico local de Maru Botana en Belgrano, los motivos y detalles 
7 de Mayo de 2026 | 08:05

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Maru Botana confirmó el cierre definitivo de su histórico local de Belgrano después de 22 años de actividad.

Así, la sucursal ubicada en 11 de Septiembre 1982 dejará de funcionar en esa dirección y se mudará a una nueva sede situada a pocas cuadras, en Migueletes 921.

De todos modos, la inesperada noticia sorprendió a sus clientes y seguidores, ya que se trataba de uno de los espacios más emblemáticos de su marca gastronómica.

Lo cierto es que, Botana compartió el anuncio a través de sus redes: "Nos vamos de este local después de 22 años", expresó al hablar del cierre de una sede que acompañó gran parte de su carrera. Además, reconoció el valor afectivo que tenía el lugar tanto para ella como para su equipo de trabajo.

"Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa la historia en otro lado", agregó Maru Botana al explicar la decisión.

La noticia generó nostalgia entre muchos vecinos y clientes habituales, la cocinera aclaró que no se trata de un alejamiento del barrio, sino de una mudanza pensada para renovar la propuesta.

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Por otra parte, el nuevo local funcionará en Migueletes 921, muy cerca de la dirección original. Allí buscarán mantener la esencia que convirtió a la marca en una referencia de la pastelería argentina, aunque con un espacio actualizado y adaptado a nuevas necesidades. 

Vale destacar que, el local de 11 de Septiembre era uno de los más reconocidos de la marca y funcionó como punto de encuentro para familias y grupos de amigos durante más de dos décadas. 

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