Adiós a Ted Turner: el visionario creador de CNN

Ted Turner en la sala de control de CNN. El 1 de junio de 1980 lanzó la primera cadena de cable que emitía noticias las 24 horas del día / CNN

Ted Turner, el magnate que revolucionó la televisión mundial al crear CNN, la primera cadena de noticias las 24 horas, murió a los 87 años y dejó detrás una transformación histórica en la manera de informar. Visionario, polémico y carismático, Turner fue despedido por CNN como el “alma” de la señal que cambió para siempre el periodismo televisivo y abrió el camino para la información continua a escala global.

Nacido en Cincinnati en 1938 como Robert Edward Turner III, tuvo una vida marcada por desafíos personales y ambiciones gigantescas. Tras el suicidio de su padre heredó una empresa de publicidad y, con apenas 32 años, compró un pequeño canal de televisión en Atlanta. Esa apuesta terminó convirtiéndose en la base de Turner Broadcasting System y, en 1980, lanzó CNN, un proyecto que muchos consideraban imposible: emitir noticias de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día.

El éxito mundial llegó con la cobertura en vivo de la primera Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991. Millones de personas siguieron el conflicto minuto a minuto gracias a la tecnología satelital de CNN, que mostró bombardeos y reportes desde Bagdad en tiempo real. Desde entonces, el modelo se expandió por todo el planeta e inspiró el nacimiento de señales como Fox News, MSNBC y decenas de canales de noticias continuas. “Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos”, afirmó Mark Thompson, actual director ejecutivo de CNN. “Fue y siempre será el alma de CNN”.

El presidente Donald Trump, habitual crítico de la cadena, también lo homenajeó y lo calificó como “uno de los grandes de todos los tiempos”, aunque volvió a cuestionar la línea editorial actual del canal y expresó su deseo de que recupere “su antigua credibilidad y gloria”. La muerte de Turner coincide además con el inminente traspaso de CNN al control de la familia Ellison, considerada cercana a Trump, lo que genera dudas sobre el futuro de la señal.

SU SELLO EN EL DEPORTE

Turner también dejó una marca fuera de los medios. Fue propietario de los Atlanta Braves, Atlanta Hawks y Atlanta Thrashers, además de ganar la Copa América de vela en 1977 como capitán del yate Courageous. Su rivalidad con el magnate Rupert Murdoch trascendió el negocio televisivo y llegó incluso al mundo náutico, tras un incidente entre embarcaciones durante una regata en 1983.

En el plano personal, estuvo casado con Jane Fonda durante una década. En 2018 reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares al alzhéimer y al párkinson.

Filántropo y ambientalista, en 1998 donó 1.000 millones de dólares a la ONU para impulsar programas sobre cambio climático, salud y desarrollo sostenible.