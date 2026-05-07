Un adolescente atacó a tiros la casa de su ex novia

Un menor de 17 años detenido por balear la casa de su ex / EL DIA

Un nuevo episodio de violencia de género volvió a encender las alarmas en la Región y, esta vez, con un dato que agrava aún más el escenario: el acusado tiene apenas 17 años. El caso ocurrió en Tolosa y, según la denuncia, una joven de 24 años vivió momentos de terror cuando el adolescente -su ex pareja- se presentó frente a su casa y efectuó disparos. De milagro, el ataque no terminó en tragedia.

De acuerdo a lo revelado, todo se inició tras la presentación realizada por la víctima, quien denunció haber recibido amenazas reiteradas por parte del adolescente. La situación escaló de manera dramática cuando el implicado se acercó hasta la vivienda ubicada en 528 entre 121 bis y 122 y abrió fuego contra el inmueble.

Fuentes del caso indicaron que, a partir de distintos elementos de prueba recolectados durante la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento y la detención del sospechoso. El operativo se concretó en las últimas horas en un domicilio de 127 entre 39 y 40.

La causa quedó caratulada como “amenazas calificadas y abuso de arma” y es investigada por la UFI del Joven N° 3 de La Plata.