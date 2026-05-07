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Estudiantes de enfermería concientizan sobre el lavado de manos en el centro de La Plata

Estudiantes de enfermería concientizan sobre el lavado de manos en el centro de La Plata
7 de Mayo de 2026 | 15:23

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En la esquina de 4 y 51, frente a la Escuela de Enfermería Floreal Ferrara, un grupo de alumnos de la carrera llevó adelante una jornada de difusión para concientizar a los transeúntes sobre la importancia del lavado de manos. 

Durante la actividad, los futuros profesionales explicaron la técnica adecuada para garantizar una higiene efectiva y recordaron que es una de las herramientas más simples y potentes para prevenir el contagio de diversas patologías.

"Veinte segundos bastan para el lavado de manos", destacó Carmen López, estudiante de la tecnicatura, al referirse a la rapidez y eficacia de este hábito. Este acto de higiene es considerado por los especialistas como la primera línea de defensa contra la propagación de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. 

Al realizarse de manera frecuente, especialmente antes de comer o después de estar en la vía pública, se eliminan microbios que podrían ingresar al organismo o transferirse a otras personas y superficies. 

En un contexto de salud pública, fomentar este hábito sencillo pero riguroso contribuye significativamente a reducir la carga de enfermedades en la comunidad y a proteger a los sectores más vulnerables.

 

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