Estudiantes de enfermería concientizan sobre el lavado de manos en el centro de La Plata

En la esquina de 4 y 51, frente a la Escuela de Enfermería Floreal Ferrara, un grupo de alumnos de la carrera llevó adelante una jornada de difusión para concientizar a los transeúntes sobre la importancia del lavado de manos.

Durante la actividad, los futuros profesionales explicaron la técnica adecuada para garantizar una higiene efectiva y recordaron que es una de las herramientas más simples y potentes para prevenir el contagio de diversas patologías.

"Veinte segundos bastan para el lavado de manos", destacó Carmen López, estudiante de la tecnicatura, al referirse a la rapidez y eficacia de este hábito. Este acto de higiene es considerado por los especialistas como la primera línea de defensa contra la propagación de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas.

Al realizarse de manera frecuente, especialmente antes de comer o después de estar en la vía pública, se eliminan microbios que podrían ingresar al organismo o transferirse a otras personas y superficies.

En un contexto de salud pública, fomentar este hábito sencillo pero riguroso contribuye significativamente a reducir la carga de enfermedades en la comunidad y a proteger a los sectores más vulnerables.