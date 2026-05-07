El Tren Roca no llegará a La Plata este domingo: qué pasó y cuándo volverá el servicio

Desde Trenes Argentinos informaron que los trenes de los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques por vía Quilmes estarán interrumpidos, el domingo 10 de mayo. La afectación se produce debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Las tareas se producirán entre las estaciones Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y Sarandí, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación.

Las mismas contemplan el reemplazo de 24 barras de riel de 18 metros, soldadura aluminotérmica, tratamiento de fijaciones y regulación de luces en el citado sector. Para la correcta y segura ejecución de obras será necesario interrumpir el sistema de alimentación eléctrica aérea, lo que imposibilita la circulación normal de trenes en el sector.

Según adelantaron, las obras programadas serán reprogramadas en caso de que las condiciones climáticas sean desfavorables. En tanto, el lunes el cronograma seguirá con su horario habitual.