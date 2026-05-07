Actividades: clases de apoyo, almuerzo para jubilados

Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Gastos fijos que asfixian: el 42% de los ingresos se va en servicios
Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
VIDEO. Las figuritas del Mundial son furor y ya hay puja por los sobres y el álbum
Se reabrió el debate por el consumo de cigarrillos electrónicos
Fuerte suba de las acciones por la mejora en la calificación de deuda
El Gobierno fue a la Corte para frenar la pensión de privilegio de Cristina
La Corte, con autoridades de la Legislatura por su proyecto de autarquía
Alak recibió al intendente de Ramallo para hablar de gestión local
Atención pediátrica, odontológica y vacunación en los barrios
Excombatientes por la creación de la “Sala de la Soberanía” en Berisso
El exministro sigue procesado: rechazaron sobreseer a Jorge D’Onofrio
Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
En el Club Villa Elvira, de 120 y 75, informó que quedan lugares para participar de las Clases de Apoyo Escolar gratuito que se brindan en la institución. Están a cargo de la profesora Marcela García los, martes de 10 a 12 y los miércoles de 14 a 16. Se trabaja sobre comprensión de texto y operaciones matemáticas. Consultas por WhatsApp: 221 5765726.
El próximo sábado 9 de mayo, a las 12, el Club Villa Vieyra (77, entre 1 y 115) será sede de un almuerzo y baile organizado por el centro de jubilados de Villa Elvira. Contará con la presentación musical de Marcelo Gabriel. Los interesados en participar deberán realizar sus reservas a los números 221-494-8808 o 221-601-3008, teniendo en cuenta que habrá servicio de buffet y rifas, y se solicita a los asistentes concurrir con su propia vajilla.
El Club Tricolores ofrece vóley para todas las edades los lunes y miércoles de 18 a 21, en su polideportivo de 648 y 1. La actividad tiene un arancel de $30.000.
En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica los lunes a las 17 y clases de yoga los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30. Informes: (221) 316-3716.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí