Actividades: clases de apoyo, almuerzo para jubilados

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

CLASES DE APOYO EN VILLA ELVIRA

En el Club Villa Elvira, de 120 y 75, informó que quedan lugares para participar de las Clases de Apoyo Escolar gratuito que se brindan en la institución. Están a cargo de la profesora Marcela García los, martes de 10 a 12 y los miércoles de 14 a 16. Se trabaja sobre comprensión de texto y operaciones matemáticas. Consultas por WhatsApp: 221 5765726.

ALMUERZO PARA JUBILADOS

El próximo sábado 9 de mayo, a las 12, el Club Villa Vieyra (77, entre 1 y 115) será sede de un almuerzo y baile organizado por el centro de jubilados de Villa Elvira. Contará con la presentación musical de Marcelo Gabriel. Los interesados en participar deberán realizar sus reservas a los números 221-494-8808 o 221-601-3008, teniendo en cuenta que habrá servicio de buffet y rifas, y se solicita a los asistentes concurrir con su propia vajilla.

VÓLEY EN TRICOLORES

El Club Tricolores ofrece vóley para todas las edades los lunes y miércoles de 18 a 21, en su polideportivo de 648 y 1. La actividad tiene un arancel de $30.000.

TALLERES Y YOGA EN RECONQUISTA

En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica los lunes a las 17 y clases de yoga los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30. Informes: (221) 316-3716.