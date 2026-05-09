Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

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La mujer que estaba internada en coma en el hospital de Romero se convirtió en la número 22 de victimas fatales por accidente de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada
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Una mujer de 43 años murió en las últimas horas tras permanecer internada durante más de dos meses en coma inducido, luego de haber protagonizado un grave accidente de tránsito en Melchor Romero, en La Plata.
El siniestro vial había ocurrido el pasado 3 de marzo en la zona de avenida 520 y 168 bis, donde por causas que aún son materia de investigación chocaron un automóvil Chevrolet Classic negro y una bicicleta tipo playera roja.
La víctima fue identificada como Yesica Paola Squire, quien circulaba en la bicicleta al momento del impacto. El vehículo era conducido por Santiago Adrián Candia, un joven de 18 años.
Según indicaron fuentes policiales, tras el choque la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permaneció internada en estado crítico. Desde su ingreso, los médicos mantenían un diagnóstico reservado y la paciente continuaba en coma inducido a la espera de evolución.
Sin embargo, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento, sumando un nuevo caso fatal a la problemática de los accidentes de tránsito en la Región.
La causa, que inicialmente había sido caratulada como “Lesiones culposas”, podría tener modificaciones tras conocerse la muerte de la víctima. La investigación se encuentra en manos de la UFI N°10 de La Plata.
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