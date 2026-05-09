VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce

Un insólito episodio de inseguridad quedó registrado en las últimas horas en La Plata, donde un hombre fue filmado mientras robaba caños de bronce de medidores de gas utilizando un cochecito de bebé para transportarlos.

El hecho ocurrió en la zona de 528 entre 118 y 119 y las imágenes llegaron a la redacción de EL DÍA a través de un vecino indignado por la situación y el peligro que genera este tipo de delitos.

“Así se roban los caños de bronce de los medidores de gas con un coche de bebé, y lo peligroso que lo dejan perdiendo gas”, expresó el frentista que compartió el video, preocupado por las pérdidas que quedan tras los robos.

En las imágenes, registradas por una cámara de seguridad durante la noche, se observa a un hombre caminando por la calle mientras arrastra un cochecito de bebé, en el que presuntamente transportaría los elementos sustraídos.

Más allá del robo en sí, los vecinos remarcaron el riesgo que implican estos ataques a los medidores domiciliarios, ya que muchas veces las conexiones quedan dañadas y con pérdidas de gas, generando situaciones potencialmente peligrosas para quienes viven en la zona.

El hecho volvió a encender la preocupación de los frentistas por la reiteración de este tipo de robos vinculados al bronce y otros metales, materiales que luego suelen ser vendidos en el mercado ilegal.

VIDEO: ASÍ QUEDÓ FILMADO EL MOMENTO EN LA PLATA