Milei blinda a Adorni: pero no logra aplacar el escándalo

Para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer fue un día de exposición. Por un lado fue el inevitable centro de atención en una reunión de gabinete encabezada por Javier Milei en la que el presidente volvió a respaldarlo. “No voy a tirar a un honesto por la ventana. Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece”, sostuvo el jefe de Estado según fuentes oficiales. Dicen que fue en tono firme, casi a los gritos. Por otro lado, Adorni brindó también una conferencia de prensa desde la Casa Rosada en la que evitó hacer alusiones a la investigación judicial en su contra por el sospechoso incremento de su patrimonio. Fue el momento incómodo del día para él.

Al encuentro con la prensa Adorni concurrió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Tenía temario prefijado: un operativo de la Policía Federal de secuestro de más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe y el envío al Congreso del proyecto denominado “Súper RIGI”. Por eso, esas dos presencias.

Pero, inevitable, el tema de la situación judicial del jefe de Gabinete se hizo presente. Se le avisa desde aquí: es lo que pasará cada vez que haya periodistas enfrente, al menos hasta que muestre los números que justifican sus compras ostentosas y viajes de lujo.

EL ENOJO DE CAPUTO

Caputo, de hecho, se enojó por una consulta respecto de si la situación de Adorni afectaba la llegada de inversiones a la Argentina y, claro, evitó responder sobre los raros movimientos de dinero de su colega de gabinete. “Qué pregunta es esa, Dios mío”, dijo “Toto” cuando le preguntaron si existía un “riesgo Adorni” y si, además, los ministros habían cobrado “sobresueldos”. Este último es un rumor incómodo que circula a modo de explicación del origen de la plata en el caso que involucra al ministro coordinador.

Antes, con el cassette de siempre, Caputo había explicado que “el riesgo país no baja por el riesgo kuka”, en relación a un posible nuevo desembarco del kirchnerismo.

“Lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso, venimos del viaje con el Presidente donde uno de los inversores se río en confianza hablando con el canciller, el embajador y conmigo, diciendo ‘Qué les pasa en la Argentina que creen que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no sé qué’. Fue casi una risa como diciendo que claramente no tienen ningún sentido”, añadió Caputo.

LOS RUIDOS Y LA ECONOMÍA

Versiones de las últimas semanas indicaban que Caputo, en la intimidad del gabinete, venía planteando la necesidad de acomodar los ruidos políticos para mejorar la marcha del programa económico y conseguir la confiabilidad externa. Se ve que lo han retado. Ayer dijo: “Nos estamos empezando a graduar de país más serio. Si hay un tema político en la Argentina, típicamente repercutía en la economía. Pero eso era porque tenías la macro muy desordenada. Ahora, cuando ves los otros países que tienen un montón de problemas políticos serios, no como la situación de Manuel, caso Perú por ejemplo, donde cambian de presidente cada tanto, no tiene ningún impacto en la economía. Los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía”.

DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, NADA

Por supuesto que Adorni, en la conferencia, no dijo nada de su situación patrimonial. Era la condición. Un día antes, en un streaming, había justificado ese mutismo con el argumento de que no quiere entorpecer la investigación judicial. Así, ayer se limitó a comentar temas de la gestión. El formato de la conferencia fue inusual: abrió Adorni y dejó exponer a los ministros y que éstos respondieran preguntas de los periodistas acreditados, que esta semana volvieron a la Rosada después de varios días de prohibiciones para entrar.

“Se ve que no entienden el criterio de la conferencia”, ironizó Adorni ante las preguntas insistentes porque los periodistas preguntaron lo que querían. Venía de visitar la flamante planta de buses de Mercedes Benz en Zárate, acto en el que tuvo un rol importante. Otro gesto de respaldo.

El Ejecutivo busca dar vuelta la página y recuperar la iniciativa política extraviada por la suerte de Adorni. En la reunión de Gabinete, Martín Menem y Patricia Bullrich expusieron sobre los proyectos que se amontonan en el Congreso, parados en gran parte por este tema, y donde la oposición pretende empujar una moción de censura contra el ministro coordinador y sesionar el próximo 14 de mayo.

Bullrich, dicen, no coló ninguna apreciación en la reunión como la que sí hizo en TV respecto a la necesidad de que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada cuanto antes para terminar con el tema, que viene desgastando notoriamente al gobierno. Esa posición, se comentan, no había caído bien en el círculo que rodea al Presidente.