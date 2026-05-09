La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
La agenda deportiva de este sábado, con los horarios de los eventos y las señales de transmisión, para que no te pierdas nada:
Liga Profesional (Argentina)
16:30 | Belgrano vs. Boca Juniors (ESPN Premium)
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
19:00 | Huracán vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports Premium)
21:30 | Unión Santa Fe vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium)
21:30 | Lanús vs. Unión Santa Fe (TNT Sports Premium)
Primera Nacional
15:00 | Tristán Suárez vs. Ferrocarril Midland (LPF Play)
15:00 | Deportivo Morón vs. Los Andes (LPF Play)
15:30 | Temperley vs. Deportivo Maipú (LPF Play)
15:30 | San Miguel vs. Estudiantes Caseros (LPF Play)
16:30 | San Martín San Juan vs. Patronato (LPF Play)
17:00 | Nueva Chicago vs. Almagro (LPF Play)
17:00 | San Telmo vs. Mitre (LPF Play)
Primera B Metropolitana
15:00 | Brown de Adrogué vs. Sportivo Italiano (LPF Play)
15:30 | Defensores Unidos vs. Comunicaciones (LPF Play)
15:30 | Argentino Merlo vs. Liniers (LPF Play)
15:30 | Talleres Remedios vs. Villa San Carlos (LPF Play)
15:30 | Deportivo Laferrere vs. San Martín de Burzaco (LPF Play)
15:30 | Deportivo Armenio vs. Deportivo Camioneros (LPF Play)
15:30 | Flandria vs. Deportivo Merlo (LPF Play)
18:00 | Ituzaingó vs. Villa Dálmine (LPF Play)
Premier League (Inglaterra)
En vivo | Liverpool vs. Chelsea (ESPN / Disney+ Premium)
11:00 | Sunderland vs. Manchester United (ESPN / Disney+ Premium)
11:00 | Brighton vs. Wolverhampton (ESPN / Disney+ Premium)
11:00 | Fulham vs. Bournemouth (Disney+ Premium)
13:30 | Manchester City vs. Brentford (Disney+ Premium)
La Liga (España)
09:00 | Elche vs. Alavés (DSports)
11:15 | Sevilla vs. Espanyol (DSports)
13:30 | Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo (ESPN / Disney+ Premium)
16:00 | Real Sociedad vs. Real Betis (DSports)
Serie A (Italia)
10:00 | Cagliari vs. Udinese (Disney+ Premium)
13:00 | Lazio vs. Internazionale (ESPN 2 / Disney+ Premium)
15:45 | Lecce vs. Juventus (ESPN 2 / Disney+ Premium)
Bundesliga (Alemania)
10:30 | RB Leipzig vs. FC St. Pauli (Disney+ Premium)
10:30 | VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen (Disney+ Premium)
10:30 | FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach (Disney+ Premium)
10:30 | TSG Hoffenheim vs. SV Werder Bremen (Disney+ Premium)
13:30 | VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München (Disney+ Premium)
MLS (Estados Unidos)
14:00 | Toronto FC vs. Inter Miami CF (Apple TV)
URBA Top 14
Horario a confirmar | Hindú vs. Newman (ESPN 3 / Disney+ Premium)
Horario a confirmar | Los Matreros vs. CASI (Disney+ Premium)
Horario a confirmar | Champagnat vs. Alumni (Disney+ Premium)
Horario a confirmar | La Plata vs. SIC (Disney+ Premium)
Horario a confirmar | Regatas Bella Vista vs. Belgrano Athletic (Disney+ Premium)
Horario a confirmar | Atlético del Rosario vs. Buenos Aires (Disney+ Premium)
Otras Competencias
09:00 | Rugby Championship Sub 20: Argentina vs. Australia (ESPN 2 / Disney+ Premium)
11:00 | Premiership: Leicester Tigers vs. Northampton Saints (ESPN 4 / Disney+ Premium)
13:30 | Premiership: Bristol Bears vs. Saracens (Disney+ Premium)
16:00 | Súper Rugby Américas: Selknam vs. Dogos XV (ESPN 2 / Disney+ Premium)
Liga Nacional (Argentina)
11:30 | Quimsa vs. Instituto (Básquet Pass)
11:30 | Oberá vs. Boca Jrs. (TyC Sports / Básquet Pass)
NBA (EE.UU.)
16:00 | Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers (TNT)
21:00 | LA Lakers vs. Oklahoma City Thunder (ESPN 4 / Disney+ Premium)
21:00 | Angelo Leo vs. Ra’eese Aleem (ESPN 2 / Disney+ Premium)
23:30 | Boxeo de Primera: Ayrton Giménez vs. Juan Cruz Unco (TyC Sports)
