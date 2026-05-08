Emiliano Balbín presidirá el radicalismo bonaerense

El ex diputado provincial Emiliano Balbín será el próximo presidente del radicalismo bonaerense. Así quedó resuelto esta tarde a partir del acuerdo al que arriban distintos sectores internos del partido, según confiaron a este diario fuentes partidarias.

Nieto del extinto líder radical Ricardo Balbín, el futuro titular del Comité Provincia pertenece al sector interno Adelante, cuya jefatura ejerce el senador nacional Maximiliano Abad.

El acuerdo que evitará la interna por la conducción del partido prevista para el 7 de junio, incluye a Futuro, el sector que reporta a Maximiliano Pullaro, y al armado que se referencia con el ex intendente de Trenque Launquen, Miguel Fernández.

Si bien todavía restan detalles de la negociación final, en principio está acordada la presidencia de Balbín y la vice para algún dirigente de Futuro. En la mesa del Comité Provincia, además, habrá 8 representantes de Adelante, 8 de Futuro y 6 del sector de Fernández.