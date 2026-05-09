Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones

Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido
ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Le dieron el alta a Máximo Kirchner tras la operación en el Hospital Italiano de La Plata
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
Bullrich subió a Karina al ring antes de tiempo por el "caso Adorni"
Impactante choque en barrio Aeropuerto: un auto se incrustó dentro de una farmacia y de milagro no hubo heridos
Milei no quiere "tirar a Adorni por la ventana" y se puso el traje de escudero ante el "fuego amigo"
VIDEO.- Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
El gobierno de EEUU reportó que atacó y hundió otra "narcolancha" en el Pacífico
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas
Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola
VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Detuvieron a dos delincuentes dentro de un jardín de infantes en Berisso
FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata
Escala la disputa en el PJ por el control de comisiones en el Senado
Ovnis, secretos, misterio...: qué dicen los nuevos expedientes que dio a conocer el Pentágono
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Personajes con distintas características asisten a eventos, posan con famosos y tienen muchísimos seguidores, pero no existen en el mundo real. Sus historias están acaparando las redes sociales
El desafío que implica hoy día reconocer la aplicación de una inteligencia artificial a una imagen o texto, ahora se trasladó con fuerza a las redes sociales. El fenómeno de los influencers creados con inteligencia artificial pasó de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una industria millonaria que está reescribiendo las reglas del marketing y la fama.
A simple vista, perfiles como los de Aitana López o Lil Miquela parecen el sueño de cualquier agencia de publicidad. Son modelos perfectas, siempre tienen buena iluminación, nunca llegan tarde a una sesión de fotos y, lo más importante, no tienen “días malos”. No se cansan, no envejecen y no existe el “drama” en sus vidas, mucho menos las polémicas. Pero esto sucede justamente porque no son humanos reales, sino IA aplicada a la generación de contenido en redes con una imagen identificable y hasta aspiracional.
Detrás de cada influencer virtual hay un equipo de creativos, diseñadores y expertos en datos. Estos equipos deciden desde qué ropa va a usar el avatar hasta qué café “está tomando” o cuáles son sus hobbies, lo que genera que miles de personas se interesen por sus vidas e interactúen en comentarios, los conozcan y hasta lleguen a quererlos. Esta conexión emocional es lo que más sorprende a los expertos: la gente es capaz de empatizar con un personaje aún sabiendo que no existe.
Este fenómeno tiene un lado muy práctico para las marcas. Crear una campaña con una influencer de carne y hueso implica un esfuerzo físico, un gasto más grande y menos posibilidad de explotar al 100 por ciento su imagen. Con una IA, todo sucede en una oficina en donde se puede cambiar el fondo, la ropa o el color de pelo con un par de clics.
Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo digital. El auge de los influencers artificiales genera críticas constantes y muchos señalan que estos avatares promueven estándares de belleza imposibles de alcanzar para los seres humanos reales. En muchos países ya se están debatiendo leyes que obliguen a estas cuentas a poner una etiqueta que diga “creado por IA”, con el objetivo de evitar que los usuarios se sientan engañados, especialmente cuando estos personajes promocionan productos de belleza o dietas que, lógicamente, no prueban.
La pionera indiscutible es Lil Miquela. Con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, esta “it girl” virtual viene facturando millones de dólares gracias a contratos con Prada, Calvin Klein y Samsung. Detrás de ella está Brud, una agencia con sede en Los Ángeles que fue de las primeras en entender que un avatar podía ser un ícono de moda global.
LE PUEDE INTERESAR
¿Cómo saber si tu influencer favorito es real?
En el mercado hispano, el nombre que resuena es Aitana López. Creada por la agencia barcelonesa The Clueless, esta modelo de pelo rosa y estilo de vida fitness genera ingresos que superan los 10,000 euros mensuales. Su éxito es tan rotundo que la agencia lanzó a su “hermana” digital, Maia Lima, buscando replicar el modelo de negocio. En sus publicaciones en Instagram, Aitana aparece visitando lugares y eventos conocidos, y hasta llevó a “compartir” con Flor Vigna cuando se consagró campeona de boxeo en México tras vencer a la influencer mexicana Alana Flores en el evento Supernova Génesis 2026.
Por otro lado, Shudu, creada por el fotógrafo Cameron-James Wilson bajo su agencia The Diigitals, se presenta como la primera “supermodelo digital”. Con una estética impecable inspirada en la cultura africana, está redefiniendo los estándares de la alta costura colaborando con marcas como Fenty Beauty. También destaca Milla Sofia, cuya presencia en redes se basa en fotos de viajes hiperrealistas que desafían constantemente la percepción del ojo humano.
Lil Miquela tiene más de 2 millones de seguidores y asiste a eventos como Coachella o la met gala
Aitana López, influencer de IA, “posó” con Flor Vigna
Shudu, una de las modelos artificiales más exitosas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí