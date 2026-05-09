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Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones

Personajes con distintas características asisten a eventos, posan con famosos y tienen muchísimos seguidores, pero no existen en el mundo real. Sus historias están acaparando las redes sociales

Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones

Lil Miquela tiene más de 2 millones de seguidores y asiste a eventos como Coachella o la met gala

9 de Mayo de 2026 | 01:49
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El desafío que implica hoy día reconocer la aplicación de una inteligencia artificial a una imagen o texto, ahora se trasladó con fuerza a las redes sociales. El fenómeno de los influencers creados con inteligencia artificial pasó de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una industria millonaria que está reescribiendo las reglas del marketing y la fama.

A simple vista, perfiles como los de Aitana López o Lil Miquela parecen el sueño de cualquier agencia de publicidad. Son modelos perfectas, siempre tienen buena iluminación, nunca llegan tarde a una sesión de fotos y, lo más importante, no tienen “días malos”. No se cansan, no envejecen y no existe el “drama” en sus vidas, mucho menos las polémicas. Pero esto sucede justamente porque no son humanos reales, sino IA aplicada a la generación de contenido en redes con una imagen identificable y hasta aspiracional.

¿Cómo funciona este mundo detrás de la pantalla?

Detrás de cada influencer virtual hay un equipo de creativos, diseñadores y expertos en datos. Estos equipos deciden desde qué ropa va a usar el avatar hasta qué café “está tomando” o cuáles son sus hobbies, lo que genera que miles de personas se interesen por sus vidas e interactúen en comentarios, los conozcan y hasta lleguen a quererlos. Esta conexión emocional es lo que más sorprende a los expertos: la gente es capaz de empatizar con un personaje aún sabiendo que no existe.

Este fenómeno tiene un lado muy práctico para las marcas. Crear una campaña con una influencer de carne y hueso implica un esfuerzo físico, un gasto más grande y menos posibilidad de explotar al 100 por ciento su imagen. Con una IA, todo sucede en una oficina en donde se puede cambiar el fondo, la ropa o el color de pelo con un par de clics.

Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo digital. El auge de los influencers artificiales genera críticas constantes y muchos señalan que estos avatares promueven estándares de belleza imposibles de alcanzar para los seres humanos reales. En muchos países ya se están debatiendo leyes que obliguen a estas cuentas a poner una etiqueta que diga “creado por IA”, con el objetivo de evitar que los usuarios se sientan engañados, especialmente cuando estos personajes promocionan productos de belleza o dietas que, lógicamente, no prueban.

¿Quiénes son y cuánto ganan?

La pionera indiscutible es Lil Miquela. Con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, esta “it girl” virtual viene facturando millones de dólares gracias a contratos con Prada, Calvin Klein y Samsung. Detrás de ella está Brud, una agencia con sede en Los Ángeles que fue de las primeras en entender que un avatar podía ser un ícono de moda global.

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En el mercado hispano, el nombre que resuena es Aitana López. Creada por la agencia barcelonesa The Clueless, esta modelo de pelo rosa y estilo de vida fitness genera ingresos que superan los 10,000 euros mensuales. Su éxito es tan rotundo que la agencia lanzó a su “hermana” digital, Maia Lima, buscando replicar el modelo de negocio. En sus publicaciones en Instagram, Aitana aparece visitando lugares y eventos conocidos, y hasta llevó a “compartir” con Flor Vigna cuando se consagró campeona de boxeo en México tras vencer a la influencer mexicana Alana Flores en el evento Supernova Génesis 2026.

Por otro lado, Shudu, creada por el fotógrafo Cameron-James Wilson bajo su agencia The Diigitals, se presenta como la primera “supermodelo digital”. Con una estética impecable inspirada en la cultura africana, está redefiniendo los estándares de la alta costura colaborando con marcas como Fenty Beauty. También destaca Milla Sofia, cuya presencia en redes se basa en fotos de viajes hiperrealistas que desafían constantemente la percepción del ojo humano.

 

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