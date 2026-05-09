Reclamos por una supuesta caída de cobertura del IOMA

Está claro que los sistemas de salud vigentes en la Provincia, en especial los asistidos por las obras sociales de IOMA y de la nacional PAMI, vienen mostrando deficiencias que originan graves trastornos a sus afiliados y a profesionales y personal auxiliar del sector, según múltiples testimonios acumulados.

En ese contexto es que ahora numerosos afiliados al IOMA que sufren diabetes denunciaron ante este diario que, en los últimos meses, la obra social provincial supuestamente redujo o demoró la entrega de insumos esenciales para el control de la enfermedad, entre ellos tiras reactivas y sensores de glucosa, tal como se detalló en EL DIA.

Por su parte, desde el organismo provincial negaron que existieran recortes y aseguraron que la cobertura se brinda con normalidad. De modo tal que la disparidad de testimonios planteada debiera despejarse a la brevedad, tomándose en cuenta la gravedad potencial que implica esta situación.

Lo cierto es que se vinieron sumando desde hace tiempo situaciones críticas en lo concerniente al sistema de salud en el país y en la Provincia, planteándose controversias y reclamos que exigen a las autoridades respectivas una revisión de las políticas sanitarias, de modo de integrarlas en plenitud y colocarlas a la altura de las demandas de la población que, en estos casos, sostiene los entes asistenciales públicos.

En el caso bonaerense la tensión entre las entidades del sector, los profesionales médicos y personal auxiliar con el IOMA se acentuó y registra continuas escaladas, a partir de lo que se menciona como presuntos incumplimientos del ente asistencial.

A grandes rasgos, el sector médico reclama ante el Estado por varias condiciones prioritarias para revertir lo que consideran una seria crisis existente en los sistema de salud.

Entre ellos figuran el cumplimiento de los pagos adeudados, la disponibilidad de insumos, la cobertura de vacantes en áreas médicas esenciales, una mejora del servicio hospitalario, la viabilidad real y no tan solo mediática de los programas de vacunación, la actualización periódica de los aranceles de las obras sociales y la incorporación del bienestar del personal sanitario como una variable central de la gestión de calidad.

Asimismo, en la órbita bonaerense se registraron numerosas protestas de afiliados al IOMA por la supuesta reducción de las coberturas en los medicamentos, entre otros reclamos que se hicieron públicos.

Distintos sanitaristas en sus testimonios coincidieron en la necesidad de que, en forma prioritaria, el sistema de salud se esmere en despejar cuanto antes todas las trabas que deprimen su prestación.

Hace mucho tiempo que desde distintas entidades médicas de nuestra provincia y del país se vino advirtiendo sobre los obstáculos que impiden mantener niveles de excelencia en la medicina pública. La población merece que se respete sin dilaciones su esencial derecho a la salud y a la vida.