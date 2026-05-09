La tensión en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata sigue creciendo luego de los incidentes ocurridos en las últimas horas, ya que este viernes comenzaron a circular nuevos videos y testimonios sobre la pelea registrada dentro de la sede universitaria.

Tras la difusión de las primeras imágenes, una estudiante se contactó con EL DÍA para brindar su versión de lo sucedido y denunciar agresiones físicas, insultos y amenazas en medio del conflicto.

“Ayer, en el marco de la ley de desfinanciamiento universitario y la crisis económica, personas militantes de La Libertad Avanza fueron a violentar compañeros en la Facultad de Psicología de la UNLP”, expresó la joven.

Según relató, el conflicto comenzó cuando un grupo intentó instalar una mesa dentro de la facultad y allí se produjo un fuerte cruce con estudiantes presentes en el lugar. “Fueron a colocar una mesa agrediendo compañeras, sobre todo mujeres. Yo recibí patadas de hombres libertarios”, aseguró.

La estudiante también denunció que otra joven habría recibido una amenaza de muerte durante el episodio y remarcó que en uno de los videos “se ve a más de tres hombres y una mujer agrediendo físicamente a una estudiante”.

Además, cuestionó la interpretación política que se hizo del hecho en redes sociales y algunos sectores. “No era zurdos versus libertarios como quieren imponer. Éramos estudiantes de la Facultad de Psicología defendiendo nuestro derecho a una educación de calidad”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Estamos hartos de los mensajes de odio y de que todo se reduzca a ‘kukas versus libertarios’ o ‘zurdos versus libertarios’. Éramos estudiantes”.

La joven también afirmó que las personas señaladas como agresoras “no son estudiantes de Psicología de la UNLP”, aunque esa situación todavía no fue confirmada oficialmente.

Los incidentes generaron fuerte repercusión dentro de la comunidad universitaria y reavivaron el debate sobre el clima político y la convivencia dentro de las facultades en medio de la discusión por el financiamiento de las universidades públicas.