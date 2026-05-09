Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

La Ciudad

Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones

Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
9 de Mayo de 2026 | 10:06

Escuchar esta nota

La tensión en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata sigue creciendo luego de los incidentes ocurridos en las últimas horas, ya que este viernes comenzaron a circular nuevos videos y testimonios sobre la pelea registrada dentro de la sede universitaria.

Tras la difusión de las primeras imágenes, una estudiante se contactó con EL DÍA para brindar su versión de lo sucedido y denunciar agresiones físicas, insultos y amenazas en medio del conflicto.

“Ayer, en el marco de la ley de desfinanciamiento universitario y la crisis económica, personas militantes de La Libertad Avanza fueron a violentar compañeros en la Facultad de Psicología de la UNLP”, expresó la joven.

Según relató, el conflicto comenzó cuando un grupo intentó instalar una mesa dentro de la facultad y allí se produjo un fuerte cruce con estudiantes presentes en el lugar. “Fueron a colocar una mesa agrediendo compañeras, sobre todo mujeres. Yo recibí patadas de hombres libertarios”, aseguró.

La estudiante también denunció que otra joven habría recibido una amenaza de muerte durante el episodio y remarcó que en uno de los videos “se ve a más de tres hombres y una mujer agrediendo físicamente a una estudiante”.

Además, cuestionó la interpretación política que se hizo del hecho en redes sociales y algunos sectores. “No era zurdos versus libertarios como quieren imponer. Éramos estudiantes de la Facultad de Psicología defendiendo nuestro derecho a una educación de calidad”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Estamos hartos de los mensajes de odio y de que todo se reduzca a ‘kukas versus libertarios’ o ‘zurdos versus libertarios’. Éramos estudiantes”.

La joven también afirmó que las personas señaladas como agresoras “no son estudiantes de Psicología de la UNLP”, aunque esa situación todavía no fue confirmada oficialmente.

Los incidentes generaron fuerte repercusión dentro de la comunidad universitaria y reavivaron el debate sobre el clima político y la convivencia dentro de las facultades en medio de la discusión por el financiamiento de las universidades públicas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026

Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
Últimas noticias de La Ciudad

FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026

Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica
Policiales
Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido
Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas 
VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
Deportes
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Espectáculos
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
Información General
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla