Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

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El abogado Federico Ayllón será presidente del radicalismo de La Plata. Así quedó acordado entre los distintos sectores internos del partido luego de una serie de negociaciones que se terminaron cerrando anoche, cerca del fin del plazo para la presentación de listas.
De esta forma, los radicales platense cerraron la unidad y consiguieron gambetear la elección interna que estaba convocada para el 7 de junio.
Ayllón fue propuesto por el armado Futuro Radical que lidera el actual titular de la Junta Central, Pablo Nicoletti. Al esquema se sumaron Adelante y otros sectores de la vida interna partidaria.
Dirigente con amplia trayectoria política e institucional es un militante histórico de la Sexta Sección y especialmente de City Bell, donde presidió el comité.
Además, fue electo en dos oportunidades consejero académico de la Facultad de Derecho de la UNLP por graduados y también consejero académico del Colegio de Abogados de La Plata.
También se desempeñó como Director de Concursos de la Facultad de Derecho y fue Secretario General de Gimnasia y Esgrima La Plata entre 2011 y 2014 durante la presidencia de Daniel Onofri.
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En el marco del equilibrio interno y como reflejo del esquema de cierra provincial, la vicepresidenta será Laura Busse, que responde al esquema de Adelante.
En tanto, el comité de la Primera será presidido por Agustín González (del sector de Nicoletti), Noralí Barbero en la Quinta (del Rapaca) y Verónica Rivas (Adelante) en la Sexta.
Felipe Quieto será el presidente del comité de la Tercera, mientras que Matías García presidirá el de la Novena.
Finalmente, Pablo Gómez presidirá el comité de la sección Séptima y Leandro Odorizzi, del sector del ex diputado Claudio Frangul, el de la Segunda.
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