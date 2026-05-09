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Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026
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Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este sábado 9 de mayo
Kicillof, en Córdoba, planteó ampliar su armado: “Vamos a hablar con todos”
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ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
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La billetera virtual del Banco Provincia ofrece grandes descuentos y beneficios.
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Como cada día de la semana, Cuenta DNI se puede aprovechar con grandes beneficios. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece la posibilidad de aprovechar descuentos en distintos rubros. Para mayo de 2026 renovó sus promociones con una novedad que amplía el margen de ahorro: el regreso de las cuotas sin interés con tarjeta. Y que puede ser vital a la hora de ahorrar algo de dinero.
Las promociones abarcan sectores esenciales como alimentos, transporte y compras de todos los días, con distintas ofertas disponibles, por ejemplo en carnicerías. Estos descuentos se aplican en rubros clave para la vida diaria e incluyen condiciones como topes de reintegro y requisitos específicos, además de estrategias para aprovechar mejor el dinero con el que se cuenta.
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