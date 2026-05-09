Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece grandes descuentos y beneficios.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026
9 de Mayo de 2026 | 07:21

Escuchar esta nota

Como cada día de la semana, Cuenta DNI se puede aprovechar con grandes beneficios. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece la posibilidad de aprovechar descuentos en distintos rubros. Para mayo de 2026 renovó sus promociones con una novedad que amplía el margen de ahorro: el regreso de las cuotas sin interés con tarjeta. Y que puede ser vital a la hora de ahorrar algo de dinero.

Las promociones abarcan sectores esenciales como alimentos, transporte y compras de todos los días, con distintas ofertas disponibles, por ejemplo en carnicerías. Estos descuentos se aplican en rubros clave para la vida diaria e incluyen condiciones como topes de reintegro y requisitos específicos, además de estrategias para aprovechar mejor el dinero con el que se cuenta.

Qué descuentos hay para este sábado con Cuenta DNI

  • Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
  • FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.
  • Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.
  • Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.   
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026

Sábado con alerta amarilla por fuentes vientos y baja sensación térmica en La Plata

Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
+ Leidas

Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Operaron a Máximo Kirchner en La Plata por un tumor benigno
Últimas noticias de La Ciudad

Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Sábado con alerta amarilla por fuentes vientos y baja sensación térmica en La Plata

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este sábado 9 de mayo

En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
Espectáculos
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
Deportes
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Boca busca algo más que la clasificación
Policiales
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría
La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata
VIDEO. Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Información General
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla