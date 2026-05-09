Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola

ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica
VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas
VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata
Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026
Imputaron a Reidel por los gastos con tarjetas de una empresa estatal
Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este sábado 9 de mayo
Kicillof, en Córdoba, planteó ampliar su armado: “Vamos a hablar con todos”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos hombres acusados de protagonizar distintos robos en la zona comercial de Los Hornos fueron detenidos en las últimas horas durante un operativo policial realizado en La Plata. Los sospechosos se movilizaban en un vehículo de aplicación Uber y uno de ellos llevaba una réplica de pistola 9 milímetros en la cintura.
El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera, en el marco de una investigación por una serie de asaltos ocurridos en comercios de la localidad.
Según informaron fuentes policiales, los detenidos fueron identificados como Germán Nicolás Insaurralde, de 31 años, y Nahuel Maximiliano López, de 26. Ambos tenían órdenes de detención vigentes en el marco de una causa por robo.
La captura se concretó en la zona de 44 y 155, luego de que los investigadores detectaran a los sospechosos circulando a bordo de un auto de Uber. Tras un seguimiento y con apoyo de otros móviles policiales, lograron interceptar el vehículo y reducir a los acusados.
Durante la requisa, los efectivos secuestraron una réplica de pistola 9 mm de acero, ropa presuntamente utilizada en los hechos investigados y dos teléfonos celulares.
De acuerdo a la investigación, los acusados actuaban mediante intimidación para sustraer dinero en efectivo y distintos elementos de comercios de Los Hornos. Los pesquisas habían realizado allanamientos previos con resultados negativos, ya que los sospechosos alternaban domicilios para evitar ser localizados.
La causa quedó en manos de las UFI N° 7 y 11 de La Plata, que dispusieron las actuaciones correspondientes y el traslado de los detenidos a primera hora.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí