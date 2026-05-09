Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola

Dos hombres acusados de protagonizar distintos robos en la zona comercial de Los Hornos fueron detenidos en las últimas horas durante un operativo policial realizado en La Plata. Los sospechosos se movilizaban en un vehículo de aplicación Uber y uno de ellos llevaba una réplica de pistola 9 milímetros en la cintura.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera, en el marco de una investigación por una serie de asaltos ocurridos en comercios de la localidad.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos fueron identificados como Germán Nicolás Insaurralde, de 31 años, y Nahuel Maximiliano López, de 26. Ambos tenían órdenes de detención vigentes en el marco de una causa por robo.

La captura se concretó en la zona de 44 y 155, luego de que los investigadores detectaran a los sospechosos circulando a bordo de un auto de Uber. Tras un seguimiento y con apoyo de otros móviles policiales, lograron interceptar el vehículo y reducir a los acusados.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una réplica de pistola 9 mm de acero, ropa presuntamente utilizada en los hechos investigados y dos teléfonos celulares.

De acuerdo a la investigación, los acusados actuaban mediante intimidación para sustraer dinero en efectivo y distintos elementos de comercios de Los Hornos. Los pesquisas habían realizado allanamientos previos con resultados negativos, ya que los sospechosos alternaban domicilios para evitar ser localizados.

La causa quedó en manos de las UFI N° 7 y 11 de La Plata, que dispusieron las actuaciones correspondientes y el traslado de los detenidos a primera hora.