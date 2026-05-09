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■ Hoy
Música
Lautaro Mazza.- A las 21 en el Auditorio del Pasaje, 50 entre 6 y 7, presenta su disco “Toma I” junto a Oscar De Elía. Gratis.
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Guía de cines
Ke Personajes.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.
Estelares.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Ekathé.- A las 22 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, noche de jazz eléctrico y groove.
Cantoría Ars Nova.- A las 19 en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, 60 entre 27 y 28. Junto a la Orquesta de Cámara de Dolores. Entrada libre y gratuita.
Viaje sonoro.- A las 11 en la Estación Provincial, 17 y 71.
Astor en danza y canción.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, a cargo de la compañía Contacto Tango: Alberto Jáuregui Lorda, canto, Andrés Peláez, piano, Hugo Regis, flauta, Clara Macarini, cello, Esteban Rossi, violín, Luis Caracha, contrabajo, Cristian Torres, percusión. Aldana Jiménez y Emanuel Rodriguez, danza. Pepe Finocchi, sonido, Gustavo de Marcos, iluminación, Agustín Jáuregui Lorda, imágenes.
Los Núñez.- A las 21 en La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. Habrá clase de baile a cargo de Sol Pérez y Cam González, y el público podrá colaborar con la banda estable tocando su instrumento o cantando: Vanina Rivarola, Emiliano Navazo, Tony, Anahi Andersen, Diego Velázquez.
Cantate Una.- A las 21 en Raíces, Nueva York y Marsella, presentación del cancionero de murga uruguaya a cargo de Pablo Riquero, Jesús Fernández, Fabián Cardozo y Maxi Xicart, que presentan el libro con un concierto en vivo de historias, anécdotas y canciones a dúo.
Festival Pregrado.- A las 14 en la Estación Provincial, 17 y 71, con Boom Batuke, La Bandina, Denis & Las Perlas, Kubilai Medina y Lucas Finocchi, Tan-gó, Bloco das pibas, Okalacumba y Todo un palo. A la gorra.
Entre siglos.- A las 19 en la Iglesia Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, un recorrido por algunos siglos y autores con la participación de María Rosa Hourbeigt, Susana Paladino y Florencia Rodríguez Botti. Entrada libre y gratuita.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.
Alunizaje.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, homenaje a Soda y Gustavo Cerati.
Viejas Locas x Fachi y Abel.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 y 117.
Lunfa + Vilma Wagner.- A las 21 en La Bicicletería, 40 esquina 117.
Gillespi & Alvaro Torres.- A las 12 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell.
Mariano Meneghini - Hot Fives.- A las 20 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell.
Amador Reyna Cuarteto.- A las 21 en 51 entre 18 y 19.
Cine
Patria o colonia.- A las 18 en el Espacio Cultural Tita Merello, 119 entre Diagonal 80 y 40, de Juan Pablo Lepore, con la presencia del director.
El gato con botas: el último deseo.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Joel Crawford en el marco del Ciclo Infantil. Gratis.
Risa y la cabina del viento.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Cabral.
NeZha 2.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang en el marco del Ciclo Videodromo.
Teatro
Romeo y Julieta: esta historia me suena.- A las 20.45 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, a cargo de la Compañía de Teatro de Fernán Cardama. Espectáculo contado con vinilos.
Los trapos sucios de Adán y Eva.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24. Dramaturgia: Dario Basualdo. Dirección: Alejandra Alce.
La casa de Bernarda Alba.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, versión sobre textos de F. García Lorca con dirección de César Palumbo.
Laberinto Borges.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68. Dramaturgia y dirección: Gastón Figueiredo Cabanas.
Darío Orsi.- A las 20.30 en La Nonna, 47 esquina 3, presenta su show “Hasta las manos”.
Bye Bye.- A las 21 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.
Cuentos que hipnotizan.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, literatura + ilusionismo + música + vino.
La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40.
El equilibrista.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Mauricio Dayub y dirección de César Brie.
Templo, Estancia, Batallón: la historia de nuestra región.- A las 20 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14b, City Bell. Función a la gorra.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco.
Animarse.- A las 21 en El Fondo, 10 entre 63 y 64, ciclo de cinco obras cortas con dirección de Gustavo Leiva.
La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita, puede colaborar con una leche larga vida.
Carmen y Osvaldo y toda la familia.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
Infantiles
Her-malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre.
Eventos
La muerte, los rituales y la memoria.- Desde las 15 en el Museo de Ciencias Naturales, recorrida entre el Museo de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria a través de preguntas en torno a la muerte y sus rituales: ¿qué lugar ocupa la muerte en nuestras vidas? ¿qué nos enseñan sobre la memoria y los vínculos? ¿qué sucede cuando no podemos despedirnos?
Feria del Playón.- Desde las 14 en la Estación Provincial, 17 y 71, feria de artesanos y emprendedores.
EXPOSICIONES
Gustavo Navone: Pintura en vivo.- A las 10.30 en las escalinatas de la Catedral, 14 entre 51 y 53, el artista estará pintando en vivo en el marco de su muestra “Domus Dei”, que se expone en el Museo Eclesiástico Catedral. Por la tarde, de 14 a 17, ofrecerá una visita guiada.
POR MES*
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