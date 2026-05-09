Los clubes celebraron el día del dirigente

Asistieron referentes de clubes e instituciones de la Región / I. Campos

La Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata realizó ayer la tradicional Cena del Dirigente en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada, con una convocatoria que reunió a más de 600 representantes de distintos sectores de la Región.

La velada, realizada en el marco del Día del Dirigente -fecha fundacional de la Federación-, volvió a poner en valor el encuentro entre clubes, centros de fomento, organizaciones sociales, comerciantes, empresarios y vecinos.

En ese contexto, se entregó el premio “El Sembrador” a Francisco Gliemmo y Rubén Pesci, reconocidos por su trayectoria y su aporte a la comunidad.

El presidente de la entidad, Alberto Alba, destacó el significado del evento y remarcó la importancia de sostener estos espacios. “Este encuentro representa un verdadero espacio de unidad, amistad y compromiso con el bien común, valores que debemos seguir fortaleciendo entre todos”, expresó.

Asimismo, el dirigente subrayó el carácter histórico de la reunión y la necesidad de trabajar en conjunto. “Esta convocatoria demostró que la unidad entre todos los sectores no solo es posible, sino que es el único camino que debemos transitar para el desarrollo y el futuro de nuestra región”, afirmó.

La jornada también fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante, en un reconocimiento al impacto social de la iniciativa.

Con un clima de camaradería y participación, la consigna volvió a resonar entre los presentes: “La unión hace la fuerza”, en una noche marcada por el compromiso colectivo.