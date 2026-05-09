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La Ciudad |Una vida compartida

Silbidos, una promesa y 6 décadas de amor

Alicia Caruso y Néstor Augot, vecinos de Tolosa, celebraron en familia. Se conocieron de muy jóvenes y formaron un gran vínculo

9 de Mayo de 2026 | 02:08
Edición impresa

En el barrio de las Mil Casas, en Tolosa, nació una historia de amor que ya lleva 60 años. Alicia Caruso, hoy de 75, y Néstor Augot, de 83, se encontraron cuando eran muy jóvenes. “Nos conocemos de toda la vida, vivíamos a solo dos casas”, recordó ella. En ese momento, tenía 13 años; él, 20. Y aunque la situación no era sencilla, el vínculo con el tiempo creció.

El romance inició entre secretos y picardías de adolescentes. “Él sabía a qué hora yo terminaba de almorzar, salía a la puerta, se paraba bajo un arbolito y me silbaba. Cuando lo escuchaba, yo salía escondida por el patio de mis abuelos. Charlábamos un ratito”, contó Alicia.

Los encuentros eran cortos y siempre con cuidado de no ser descubiertos. Sobre todo, por el padre de él, que no aprobaba la relación.

La primera prueba de amor llegó cuando Néstor tuvo que irse al servicio militar. Antes de partir, le hizo una pregunta que marcaría el rumbo de ambos: “¿Me vas a esperar?”. Alicia no dudó: “Le dije que sí. Nos dimos un beso y se fue”, contó emocionada.

Durante más de un año y medio mantuvieron la relación a la distancia, escribiéndose cartas que llegaban a escondidas a la casa de una tía “cómplice”. Hasta que, por error, una de tantas llegó a la casa de Alicia y su familia se enteró. Aunque no estaban de acuerdo, ella mantuvo su decisión de esperarlo.

Cuando él volvió, todo comenzó otra vez con ese silbido. También se encontraban en los bailes del club del barrio, donde la escena se repetía. “Él llegaba tarde y bailábamos solo las últimas tres piezas. Yo no bailaba con nadie más, lo esperaba”, relató Alicia.

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El noviazgo se formalizó cuando ella cumplió 15 años y, poco después, tomaron una decisión que sería para toda la vida. El 6 de mayo de 1966, a las 17.15, se casaron por civil y, luego, por iglesia en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Con los años formaron una familia que hoy es su mayor orgullo: tres hijos -Silvia, Néstor y Verónica-, cinco nietos y siete bisnietos.

Como en toda historia compartida, también hubo momentos difíciles. “Como toda pareja, tuvimos altibajos”, reconocieron ambos. Sin embargo, supieron sostenerse y salir adelante juntos. “Es un 50 y 50. Hay que hablar, entenderse y acompañarse”, aseguró Néstor.

A 60 años de aquel “sí”, el festejo quedó en pausa por cuestiones de salud, pero el amor sigue intacto.

A la hora de definirse, no dudan en resumir lo que construyeron juntos. “Para mí, él es todo: mi marido, mi amante y mi compañero”, dice Alicia. Y Néstor responde con la misma ternura: “Ella es una mujer buena, comprensiva. Es todo también”.

 

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