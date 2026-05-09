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La Ciudad |En busca de casi 248 millones de pesos

Demanda millonaria de la Comuna a Aloise

La Municipalidad intentará recuperar los fondos públicos utilizados para la demolición del edificio incendiado el año pasado

Demanda millonaria de la Comuna a Aloise

La medida judicial apunta contra los herederos de aloise / el dia

9 de Mayo de 2026 | 02:06
Edición impresa

A través del decreto municipal N° 0870/26, la Comuna local iniciará acciones judiciales contra los herederos de Vicente Aloise. El objetivo busca el reintegro de los fondos públicos utilizados para la demolición del edificio que se prendió fue en julio del año pasado en diagonal 77 y 48.

La demanda, avalada por la firma del jefe comunal Julio Alak, que instruye a la Secretaría Legal y Técnica del Municipio, mediante la Subsecretaría de Gestión Judicial, reclama el reintegro de los casi 248 millones de pesos que gastó la Municipalidad de La Plata durante los trabajos de demolición del inmueble siniestrado.

Según la documentación oficial, la Comuna busca recuperar el monto de $247.934.243,50. La cifra incluye pagos efectuados, intereses devengados y actualizaciones correspondientes.

Los principales apuntados son los herederos María Alejandra Carmen Aloise, Rosana Aloise, Óscar Alberto Aloise y Elida Betty Gabutti; los cuatro reconocidos judicialmente en la sucesión de Vicente Aloise.

La medida judicial llega luego de que -según consta en el expediente- los cuatro mencionados fueran intimados en dos oportunidades para que asumieran los costos de la demolición pero el pago nunca fue emitido.

Desde la Comuna aseguran que los herederos fueron intimados en primer lugar y formalmente en septiembre de 2025, y nuevamente en marzo de este año para que depositaran el dinero reclamado. Sin embargo, no hubo respuesta favorable ni cumplimiento de las obligaciones exigidas.

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En este escenario es que la autoridades locales optaron por la vía judicial con el objetivo de recuperar los fondos públicos.

El edificio afectado pertenecía a la firma Aloise Tecno y funcionaba como depósito de electrodomésticos. Las llamas, que se propagaron durante la madrugada y provocaron la evacuación a los vecinos del edificio lindero -a algunos durante semanas- provocaron importantes daños estructurales.

Así, aquella mañana de julio, las llamas fueron sinónimo de preocupación en el casco urbano debido al posible derrumbe y la magnitud del siniestro.

Luego de investigaciones técnicas, la Comuna decidió avanzar con la demolición parcial de la estructura por cuestiones de seguridad. Para eso, abonó un anticipo superior a los 69 millones de pesos y después, 110 millones correspondientes al certificado de obra N° 1, equivalente al 40 por ciento del avance de la demolición. Finalmente, se sumaron otros 41 millones vinculados al certificado de obra N° 2, correspondiente al 15 por ciento restante de ejecución.

Asimismo, durante los últimos meses, vecinos afectados analizaron la idea de desarrollar la demanda colectiva aunque, todavía, carente de formalidad.

 

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