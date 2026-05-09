Operaron a Máximo Kirchner en La Plata por un tumor benigno

El diputado nacional Máximo Kirchner fue operado en el Hospital Italiano de La Plata. Lo sometieron a una intervención quirúrgica por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno ubicado en las glándulas salivales de la cabeza.

La información fue confirmada oficialmente por la institución médica a través de un parte difundido pasado el mediodía. El comunicado, firmado por el director general del hospital, Roberto Martínez, señaló que el procedimiento había sido programado y que el dirigente “se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución”. Además, indicaron que permanecerá internado para controles y seguimiento médico.

El ingreso del legislador al centro de salud ya había sido anticipado por él mismo horas antes mediante una publicación en redes sociales, donde explicó que se trataba de una cirugía que venía postergando “por distintas razones”. Sin embargo, en ese primer mensaje evitó brindar detalles específicos sobre el diagnóstico o el tipo de intervención a la que iba a ser sometido.

En el texto difundido desde su cuenta de Instagram, Máximo Kirchner relató que cuando el mensaje fuera leído, los médicos probablemente ya habrían comenzado la operación. Allí también dejó referencias personales, políticas y hasta futboleras.

El referente de La Cámpora contó que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había expresado su intención de acompañarlo en el hospital durante la intervención, aunque él le pidió especialmente que no asistiera.

“Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, escribió el diputado, antes de vincular esa decisión con la situación judicial de la exmandataria. En ese sentido, sostuvo que no quería que ella “les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”.

Máximo también cuestionó las condiciones de detención de su madre en el marco de la causa Vialidad, por la que la exjefa de Estado cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En su publicación habló de una “prisión domiciliaria irregular” y apuntó contra quienes, según afirmó, “convirtieron al poder ejecutivo, legislativo y judicial en meros instrumentos al servicio del poder económico”.

Críticas al rumbo económico del Gobierno

El mensaje difundido por el legislador también incluyó cuestionamientos al contexto económico y social del país.

Sobre el final de su publicación, Máximo sostuvo que los argentinos no merecen “esta realidad agobiante e injusta” y consideró que la situación actual es consecuencia de las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

Entre la política y el fútbol

Más allá del tono político del mensaje, Máximo Kirchner también dejó lugar para una referencia futbolera. En tono distendido, contó que uno de los profesionales que integran el equipo médico encargado de la operación es simpatizante de Estudiantes de La Plata.

El diputado, reconocido hincha de Racing Club, incluso bromeó con que le prometieron darle el alta a tiempo para poder observar desde su casa el partido que ambos equipos disputarán este domingo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Los antecedentes médicos

No es la primera vez que Máximo Kirchner atraviesa un problema de salud que requiere internación. En 2021 había permanecido internado en el mismo Hospital Italiano de La Plata por un cuadro agudo de cólico renal. En aquella oportunidad, los médicos diagnosticaron una perinefritis incipiente —inflamación de los tejidos grasos que rodean al riñón— y litiasis renal de tres milímetros.

Según se informó entonces, se trató de un cuadro benigno que no revestía gravedad y evolucionó favorablemente. Años antes, en 2015, también había sido internado en el Sanatorio Otamendi tras presentar fuertes dolores abdominales y terminó siendo sometido a una cirugía hepática luego de realizarse estudios médicos.