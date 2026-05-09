Guillermo y el Pata, amigos son los amigos

“Voy a aprovechar que yo los conozco, ellos no me conocen tanto todavía”. Las palabras de Ariel Pereyra luego del triunfo ante Argentinos Juniors, más en broma que en serio, hablan a las claras de un camino de mucho años recorridos junto a los Mellizos, desde ser compañeros en Gimnasia hasta integrar el mismo cuerpo técnico durante más de una década.

El Pata tuvo un gran inicio como entrenador tripero. Sus seis triunfos consecutivos no solo lo ponen en la senda de las 9 victorias iniciales de Felipe Scarpone en el ascenso de 1944 cuando reemplazó a Jaime Rotman, sino que le permitió igualar una cifra que parecía inalcanzable: el único DT que ganó sus primeros seis juegos en la Primera División del Siglo XXI fue Mauricio Pellegrino cuando dirigió en 2015 a Independiente.

Mucho antes, Guillermo Barros Schelotto, su hermano Gustavo y Ariel Pereyra debutaron de la mano de Gregorio Pérez y compartieron años con la casaca albiazul en tiempos de Carlos Griguol como entrenador. Todos son categoría ‘73 y los mellis le llevan menos de cinco meses al Pata, que debutó en la primera tripera el 21 de junio de 1992 en una igualdad 1-1 con Belgrano con gol de José Perdomo. El entonces juvenil oriundo de Berazategui ingresó en el complemento en lugar del Moncho Fernández y esa campaña terminó en la recordada Liguilla cuya final perdió el Lobo ante Vélez.

A esa altura, Guillermo Barros Schelotto ya era un delantero afianzado en primera tras su debut ante Independiente el 6 de octubre de 1991 en la victoria 3 a 2 sobre Independiente en Avellaneda. Su hermano Gustavo aparecería en la máxima categoría unos meses después (fue el último de los tres en debutar) el 12 de agosto de 1992 en la victoria 2-0 sobre O’Higgins de Chile por la Conmebol, que significó el debut internacional tripero.

A Pereyra le costó más la titularidad en el Lobo. Le llegó definitivamente con el equipo del ‘96 cuando Timoteo decidió no dejar afuera a ninguno de los talentosos del medio hacia adelante y decidió llevar adelante algo que venía trabajando en la intimidad de las canchas de Estancia Chica desde hacía un tiempo: la línea de tres defensores en zona.

Así nació un equipo vistoso y efectivo que peleó el campeonato hasta el final, con goleadas impactantes como el 6 a 0 a Boca en la reinauguración de la Bombonera o la goleada por idéntico resultado ante Racing en el Bosque, cuando Alberto Márcico ya estaba afuera por una grave lesión y la titularidad era para el “Pampa”, Roberto Sosa.

Enzo Leonardo Noce; Guillermo Sanguinetti, Jorge San Esteban, Ariel Pereyra; Gustavo Barros Schelotto, Guillermo Larrosa, Andrés Yllana, Favio Fernández; Alberto Márcico; José Albornoz y Guillermo Barros Schelotto fueron los nombres que llevaron al equipo a un nivel aún recordado por los hinchas triperos.

Los caminos de los Mellizos y Pereyra se separaron en 1997, cuando Guillermo y Gustavo fueron transferidos a Boca. El Pata siguió en Gimnasia, sufrió una grave lesión, una frustrada transferencia el fútbol francés y recién dejó el Lobo en 2001 cuando fue vendido a Colón luego de nueve años con las casaca azul y blanca. Fue uno de los defensores más goleadores de la historia mens sana con 26 tantos, apenas por debajo de los 29 de Coco San Esteban y los 31 del Topo Sanguinetti.

El Pata jugó después en San Lorenzo, Huachipato y Unión La Calera. Convocado por sus excompañeros Pablo Moranty Darío Ortízse sumó a las juveniles triperas, dirigió la Reserva y quedó como coordinador de las Divisiones Juveniles tras la salida de los mencionados.

Cuando Guillermo -que dejó el fútbol tras su vuelta a Gimnasia en el primer semestre de 2011- aceptó la dirección técnica de Lanús en 2012, tenía un grupo de trabajo con su hermano Gustavo como ayudante de campo y el profe Javier Valdecantos, histórico como mano derecha de Griguol, además de Leo Noce como entrenador de arqueros. Y convocaron a su viejo compañero Ariel Pereyra para dirigir a la Reserva.

Desde ahí, se sucedieron las distintas campañas compartiendo el cuerpo técnico. Luego de los tres años en el Granate (donde fueron campeones de la Copa Sudamericana en 2013) y un puñado de partidos en el Palermo italiano, el desafío fue Boca Juniors, donde trabajaron Los Mellizos, el Pata, Valdecantos y Juanjo Romero -otro extripero- como entrenador de arqueros.

En el club de La Ribera estuvieron desde principios de 2016 hasta fines de 2018 cuando la final de la Libertadores de Madrid terminó por sepultar el ciclo que le dio dos títulos locales al Xeneize, el Campeonato 2016-2017 y la Superliga 2017-2018.

Luego trabajaron en Los Ángeles Galaxy de la MLS (desde febrero de 2019 hasta octubre de 2020) y en la Selección de Paraguay entre 2021 y 2023. Once años después, los caminos del Pata y Los Mellizos se separaron. Pereyra quedó a la espera de su oportunidad como cabeza de grupo, que llegó a fines de 2024 para dirigir a Colón en su segunda temporada en la Primera Naciona. Meses después, Guillermo accedió a dirigir a Vélez. Mañana, los viejos amigos se verán las caras. Como siempre, con el Lobo de por medio.