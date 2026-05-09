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Policiales

Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas 

Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas 
9 de Mayo de 2026 | 09:32

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El tránsito este sábado en La Plata atravesaba horas críticas. Apenas amaneció, en una jornada de viento y lluvia que dificulta la visibilidad y deriva además en el estado resbaladizo de la calzada -factores a tener en cuenta al momento del desplazamiento vehicular- la Ciudad registró tres fuertes siniestros viales que requirieron de presencia policial y hasta de la asistencia de una grúa.

El primero de esta tríada de episodios automovilísticos tuvo lugar a eso de las 6h en la subida del Distribuidor Pedro Bonoit a la altura de 13 y 518. Fuentes calificadas reportaron que un conductor perdió el control y se despistó, y como consecuencia dio contra un poste. A raíz del impacto, el rodado presentó daños de carrocería en la parte delantera y tuvo que intervenir la policía.

Unos minutos después, cuando el reloj casi marcaba las 7h, a unas cuadras da allí, en 7 y 531, chocaron un auto y una camioneta utilitaria por causas que no fueron establecidas. Lo cierto es que ambos vehículos quedaron con roturas sobre la calzada y se mentó un operativo de seguridad, por lo que la circulación en la zona estuvo restringida por un tiempo significativo.

El tercer suceso vehicular tuvo lugar en 4 y 32. Allí un auto apareció arriba de la rambla y los agentes que intervinieron trataban de averiguar las circunstancias de de ese hecho. Mientras tanto, una grúa trabaja en el lugar en el intento de reparar un semáforo averiado.

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